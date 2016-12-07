Использование транспортных средств в качестве рекламных конструкций запрещено

05.01.2017 16:00 | новости

Признаки нарушений рекламного законодательства, содержащиеся в действиях индивидуальных предпринимателей, стали поводом для возбуждения трех дел Татарстанским УФАС России.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона «О рекламе» запрещается использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве рекламных конструкций. Также не допускается переоборудование автомобилей для распространения рекламы, в результате которого они полностью или частично утратили функции, для выполнения которых были предназначены.

В ходе проведенного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан мониторинга были установлены три факта незаконной эксплуатации автотранспортного средства в качестве рекламной конструкции. В одном случае на автомобиле была размещена вывеска, рекламирующая услуги по ремонту и диагностике ДВС с указанным мобильным номером владельца. Вторая рекламная конструкция на транспортном средстве содержала рекламу строительных материалов и услуг по установке автоматических ворот, третья – рекламу по диагностике и регулировке схода-развала коммерческого и грузового транспорта.

По всем трем случаям Управлением возбуждены дела, рассмотрения которых назначены на 18 января 2017 года.

УФАС России по РТ