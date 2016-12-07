Вниманию кукморян: важная информация!

В Республике

«Полицейский Дед Мороз» побывал в казанской горбольнице № 18

В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

13:13 05.01.2017 В настоящее время в детском стационарном отделении пульмонологии находятся 22 малыша.

Словацкого мотогонщика ударила молния на «Дакаре»

Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

12:55 05.01.2017 Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю, и электрический разряд прошел сквозь него.

В марийских деревнях Агрызского района отмечают традиционный праздник Шорыкйол

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.

12:44 05.01.2017 К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий.

В районе Курил зафиксировано опасное сближение самолета НАТО с лайнером России

Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.

12:30 05.01.2017 Лайнеру пришлось делать маневр с экстренным снижением, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом.

За первые дни января из Казани вывезено 20 тысяч тонн снега

Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.

12:18 05.01.2017 Ильсур Метшин проинспектировал ход уборки дорог и дворов.

Утверждена форма входного билета на матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.

12:04 05.01.2017 Ранее Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения турниров.

ГИМС РТ: На ледовой переправе ни в коем случае не останавливаться

Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.

11:41 05.01.2017 Инспекторы ГИМС проверяют переправу через Волгу Аракчино – Верхний Услон.

Лилия Газизова презентует «Верлибры» в Санкт-Петербурге

Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.

11:17 05.01.2017 Верлибры казанского поэта переведены на 12 европейских языков и стали ее визитной карточкой.

Бомбардировщик ВВС США потерял двигатель во время полета

Экипаж воздушного судна не пострадал.

11:09 05.01.2017 Экипаж воздушного судна не пострадал.

Спасатели вызволили раненого водителя из покореженного авто в Челнах

На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

11:05 05.01.2017 На проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года

Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

11:01 05.01.2017 Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

Экипаж Николаева на «КАМАЗе» выиграл третий этап ралли «Дакар-2017»

По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

10:50 05.01.2017 По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

Экипаж Куприянова на газовом «КАМАЗе» преследуют неудачи на Africa Eco Race-2017

Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

10:46 05.01.2017 Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по территории страны

Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

10:31 05.01.2017 Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

10:29 05.01.2017 Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

«Ак Барс» сразится с «Салаватом Юлаевым» в Казани

Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

10:14 05.01.2017 Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

Представитель Марин Ле Пен ответил на угрозы Киева после ее слов о Крыме

Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

10:06 05.01.2017 Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

29 человек пострадали при столкновении четырех машин на Алтае

Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

09:59 05.01.2017 Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

Сергей Пасечник: «В Татарстане не хватает возможности передвижения по Волге»

Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

09:49 05.01.2017 Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

Экипаж Каргинова лидирует в грузовом зачете Africa Eco Race-2017 после трех этапов

Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

09:13 05.01.2017 Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

В Доме Аксенова стартует цикл «Город уходящий…»

С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

08:08 05.01.2017 С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

День рождения отмечает главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов

Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.

07:46 05.01.2017 Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.

Глава Госинспекции труда в РТ Евгений Костюшин отмечает день рождения

С октября 2013 года Евгений Константинович Костюшин является руководителем Госинспекции труда в Республике Татарстан.

06:45 05.01.2017 С октября 2013 года Евгений Константинович Костюшин является руководителем Госинспекции труда в Республике Татарстан.

Ученые слепили самого маленького в мире снеговика

Высота фигурки составила менее трех микронов.

03:20 05.01.2017 Высота фигурки составила менее трех микронов.

Полицейские Казани раскрыли кражу золотых украшений

В краже украшений стоимостью 60 тысяч рублей подозревают 22-летнего жителя Зеленодольска.

21:20 04.01.2017 В краже украшений стоимостью 60 тысяч рублей подозревают 22-летнего жителя Зеленодольска.

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Нижнекамске

В промышленной зоне столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер».

21:03 04.01.2017 В промышленной зоне столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер».

«Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у казанских семей

Стражи порядка поздравили более 60 казанских семей, проживающих в Приволжском, Московском и Вахитовском районах.

20:48 04.01.2017 Стражи порядка поздравили более 60 казанских семей, проживающих в Приволжском, Московском и Вахитовском районах.

Пострадавшие в ДТП в Высокогорском районе РТ дети доставлены в ДРКБ

Состояние детей врачами оценивается как средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

20:30 04.01.2017 Состояние детей врачами оценивается как средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

Вице-президент США обозначил первые шаги Трампа на новом посту

«Первым делом» Трампа станет отмена реформы обязательного медицинского страхования.

20:16 04.01.2017 «Первым делом» Трампа станет отмена реформы обязательного медицинского страхования.