Православные праздники и посты в 2017 году

16 апреля – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
- 7 января – Рождество Христово
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
- 15 февраля – Сретение Господне
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
- 19 августа – Преображение Господне
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
- 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
- 25 мая – Вознесение Господне
- 4 июня – День Святой Троицы.
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
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- 14 января – Обрезание Господне
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
- 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
ЦЕРКОВНЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
- 27 февраля-15 апреля – Великий пост
- 12 июня-11 июля – Петров пост
- 14-27 августа – Успенский пост
- 28 ноября-6 января – Рождественский пост
ЦЕРКОВНЫЕ ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
- 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
- 7-17 января – Святки
- 6-12 февраля – Мытаря и фарисея
- 20-26 февраля – Сырная (Масленица)
- 16-22 апреля – Пасхальная (Светлая)
- 5-11 июня – Троицкая
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
- 18 февраля – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
- 11 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
- 18 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
- 25 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
- 25 апреля – Радоница
- 9 мая – Поминовение усопших воинов
- 3 июня – Суббота Троицкая
- 28 октября – Суббота Димитриевская