В Ледовом дворце «Олимп» состоялся турнир по хоккею среди любительских команд на призы строительной организации «Строй-Гарант». В турнире приняли участие команды «Стройгарант» (Кукмор), «Тимерхан» (Богатые Сабы), «Электрон» (Вятские Поляны), «Гагарин» (Казань), пишет «Наш Кукмор». На открытии турнира присутствовали руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин и директор организации «Строй-Гарант» Ильсур Шарипов. Они поздравили участников турнира с Новым годом и пожелали спортивных успехов. По результатам игр третье место заняла команда «Строй-Гарант», второе место – команда «Гагарин», первое место – команда «Тимерхан».
В Кукморе состоялся турнир по хоккею на призы строительной организации «Строй-Гарант» (фото)
05.01.2017 12:00 | Спорт Печать
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