В Кукморе состоялся турнир по хоккею на призы строительной организации «Строй-Гарант» (фото)

В Республике

Казань вновь примет этап Мировой серии по прыжкам в воду 2017 года

Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

11:01 05.01.2017 Четвертый этап Мировой серии пройдет в Казани с 21 по 23 апреля.

Экипаж Николаева на «КАМАЗе» выиграл третий этап ралли «Дакар-2017»

По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

10:50 05.01.2017 По итогам трех дней гонки Эдуард Николаев возглавил таблицу генеральной классификации грузового зачета.

Экипаж Куприянова на газовом «КАМАЗе» преследуют неудачи на Africa Eco Race-2017

Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

10:46 05.01.2017 Вчера около полутора часов пришлось потратить на починку радиатора, вышедшего из строя.

Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по территории страны

Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

10:31 05.01.2017 Тарифы будут повышены сразу в полтора раза.

Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

10:29 05.01.2017 Были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и др.

«Ак Барс» сразится с «Салаватом Юлаевым» в Казани

Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

10:14 05.01.2017 Обслуживать игру будут арбитры Континентальной хоккейной лиги Петер Гебеи, Эдуард Одиньш, Павел Бадыль, Иван Дедюля.

Представитель Марин Ле Пен ответил на угрозы Киева после ее слов о Крыме

Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

10:06 05.01.2017 Марин Ле Пен не собиралась посещать Украину, отметил представитель политика.

29 человек пострадали при столкновении четырех машин на Алтае

Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

09:59 05.01.2017 Три человека погибли при столкновении двух автобусов, грузовика и легкового автомобиля.

Сергей Пасечник: «В Татарстане не хватает возможности передвижения по Волге»

Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

09:49 05.01.2017 Генеральный директор магазина путешествий «Companion SP» рассказал ИА «Татар-информ» какие направления в туризме будут самыми востребованными.

Экипаж Каргинова лидирует в грузовом зачете Africa Eco Race-2017 после трех этапов

Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

09:13 05.01.2017 Сегодня гонщикам предстоит боевой спецучасток протяженностью в 409 км.

В Доме Аксенова стартует цикл «Город уходящий…»

С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

08:08 05.01.2017 С текстами о Казани выступят Гузель Яхина, Денис Осокин, Искандер Абдуллин, Айрат Бик-Булатов.

День рождения отмечает главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов

Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.

07:46 05.01.2017 Ренату Закиевичу Тимерзянову исполнилось 62 года.

Глава Госинспекции труда в РТ Евгений Костюшин отмечает день рождения

С октября 2013 года Евгений Константинович Костюшин является руководителем Госинспекции труда в Республике Татарстан.

06:45 05.01.2017 С октября 2013 года Евгений Константинович Костюшин является руководителем Госинспекции труда в Республике Татарстан.

Ученые слепили самого маленького в мире снеговика

Высота фигурки составила менее трех микронов.

03:20 05.01.2017 Высота фигурки составила менее трех микронов.

Полицейские Казани раскрыли кражу золотых украшений

В краже украшений стоимостью 60 тысяч рублей подозревают 22-летнего жителя Зеленодольска.

21:20 04.01.2017 В краже украшений стоимостью 60 тысяч рублей подозревают 22-летнего жителя Зеленодольска.

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок в Нижнекамске

В промышленной зоне столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер».

21:03 04.01.2017 В промышленной зоне столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер».

«Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у казанских семей

Стражи порядка поздравили более 60 казанских семей, проживающих в Приволжском, Московском и Вахитовском районах.

20:48 04.01.2017 Стражи порядка поздравили более 60 казанских семей, проживающих в Приволжском, Московском и Вахитовском районах.

Пострадавшие в ДТП в Высокогорском районе РТ дети доставлены в ДРКБ

Состояние детей врачами оценивается как средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

20:30 04.01.2017 Состояние детей врачами оценивается как средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

Вице-президент США обозначил первые шаги Трампа на новом посту

«Первым делом» Трампа станет отмена реформы обязательного медицинского страхования.

20:16 04.01.2017 «Первым делом» Трампа станет отмена реформы обязательного медицинского страхования.

Ушел из жизни космонавт Игорь Волк

Игорь Волк останется в памяти людей как яркая личность, неординарный человек, высококвалифицированный специалист, мужественный космонавт-испытатель.

19:50 04.01.2017 Игорь Волк останется в памяти людей как яркая личность, неординарный человек, высококвалифицированный специалист, мужественный космонавт-испытатель.

В Нью-Йорке в час пик поезд сошел с рельсов

В результате инцидента пострадали 76 человек.

18:51 04.01.2017 В результате инцидента пострадали 76 человек.

Ольга Кормухина исполнит в Нижнекамске песни Высоцкого

Выступление певицы пройдет в рамках проекта Никиты Высоцкого «Своя колея».

18:39 04.01.2017 Выступление певицы пройдет в рамках проекта Никиты Высоцкого «Своя колея».

Более 50 тыс. клиентов ТФБ открыли вклады в банках-агентах, через которые получали страховые выплаты

Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.

17:54 04.01.2017 Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы ЦРУ о «тактике выжженной земли» в Сирии

При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.

17:37 04.01.2017 При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.

Лесные пожарные Татарстана подвели итоги года

Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.

17:20 04.01.2017 Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.

Временная администрация осуществила частичную разморозку счетов ТФБ

Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.

17:10 04.01.2017 Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.

Российский лыжник Устюгов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.

16:52 04.01.2017 Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.

Два человека пострадали в дорожной аварии в Альметьевском районе

На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».

16:44 04.01.2017 На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».

Марин Ле Пен предложила вернуться к ЭКЮ

ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.

16:30 04.01.2017 ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.