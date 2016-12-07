05.01.2017 11:00 | новости

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы, а также в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Указ «О внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, и в Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495» был подписан сегодня. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В частности, в тексте указа идет речь об изменениях, касающихся нового контракта военнослужащих, о восстановлении на военную службу после оправдательного приговора по уголовному делу либо прекращения по реабилитирующим основаниям, о присвоении военнослужащему воинского звания, о дисциплинарных взысканиях.

Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации был дополнен рядом пунктов. Некоторые абзацы документа признаны утратившими силу.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается на сайте Кремля, пишет Татар-информ.