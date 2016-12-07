В Кукморе произошел пожар

05.01.2017 10:00 | Происшествия в Кукморе

3 января в 20:04 поступило сообщение о горении в подъезде, расположенного по улице Ворошилова поселка Кукмор. Причины пожара устанавливаются.

Уважаемые жители района! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.