Гороскоп на 5 января 2017 года для всех знаков зодиака

04.01.2017 22:00 | Общество Печать

Гороскоп на 5 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 5 января 2017 года

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В этот день стоит отказаться от смелых инициатив и сделать передышку в активной деятельности. В первой половине суток нежелательно небрежное отношение к собственным ресурсам. Ближе к вечеру вероятно получение известий. Может усилиться ваш интерес к общественным явлениям, мировым сенсациям, а также к общению с друзьями, соседями или близкими родственниками.

Гороскоп для Тельца на 5 января 2017 года

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Утром не спешите вносить в свою жизнь изменения, это практически невозможно. Чем больше вы будете стараться прояснить своё положение, тем более запутанным оно станет (особенно если дата вашего рождения приходится на середину мая). Вечером попробуйте мыслить менее стандартно, взгляните на имеющиеся факты с новой стороны. Если вам трудно сделать этот шаг в одиночку, посоветуйтесь с друзьями.

Гороскоп для Близнецов на 5 января 2017 года

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Начало дня можно провести в уединении: скорее всего, ваши услуги никому не понадобятся. Зато во второй половине суток о вас может вспомнить сразу несколько человек. Не исключено, что к вам начнут приставать с противоречивыми просьбами, а вы сами испытаете сильный соблазн пойти двумя путями одновременно. Не торопитесь приступать к реализации нового плана: сегодняшние намерения могут быть пересмотрены.

Гороскоп для Рака на 5 января 2017 года

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В первой половине суток вы можете испытывать дефицит энергии. Не исключено, что вы полностью погрузитесь в мир своих внутренних переживаний. Во второй половине дня вы вернетесь к реальности, актуальные новости покажутся вам гораздо интереснее воспоминаний и бесплодных фантазий. Однако не все сведения, которые вы получите, будут заслуживать доверия (особенно если вы черпаете их из сомнительного источника).

Гороскоп для Льва на 5 января 2017 года

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В этот день обстоятельства часто будут склонять вас к скрытности. Утром к неясной внешней обстановке прибавится смутное желание сохранить личную тайну или раскрыть чужой секрет. Вечер способствует подвижности и общительности, открывает доступ к новым источникам сведений, однако это не самый удачный момент для откровенного разговора. Даже лучший друг (подруга) может что-то от вас утаивать.

Гороскоп для Девы на 5 января 2017 года

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Звезды советуют вам семь раз отмерить, прежде чем отрезать, а ещё лучше повременить с кардинальными изменениями. Если не хотите насмешить окружающих своими необдуманными инициативами и наивной доверчивостью, потратьте эти сутки на поиск надёжного канала информации. Скорее всего, это будет непросто и удастся не сразу. Советы друзей и любимого человека примите к сведению, но не считайте истиной в последней инстанции.

Гороскоп для Весов на 5 января 2017 года

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Сегодня лучше отказаться от принятия однозначных решений, в том числе в финансовой сфере. Наиболее насыщенной и продуктивной обещает стать вторая половина суток. Именно в этот период вы можете получить интересное предложение или узнать очередную горячую новость. Начиная дела, связанные с путешествиями, учебой или обменом информацией, не допускайте небрежности: она снизит ваши первоначальные шансы на успех.

Гороскоп для Скорпиона на 5 января 2017 года

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Утром призрачные новые возможности, скорее всего, на поверку окажутся дверью в пустоту. Не пытайтесь приподнять завесу тайны: вполне возможно, что в результате вас не ожидает ничего, кроме разочарований. Во второй половине суток заботам о материальной стороне жизни стоит предпочесть информационную обеспеченность. Используйте любые источники, помогающие оценить обстановку, но не доверяйте полностью ни одному из них.

Гороскоп для Стрельца на 5 января 2017 года

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Звезды рекомендуют вам отказаться от новых начинаний, особенно подразумевающих совместную деятельность. Будьте осмотрительнее в любых вопросах, связанных с заключением договоренностей, обменом, преподаванием, посредничеством, консультированием. Ваш собеседник, ученик или партнёр вряд ли будет заинтересован в поисках истины, а недоброжелатели вполне способны начать против вас скрытую информационную войну.

Гороскоп для Козерога на 5 января 2017 года

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Утро не обещает серьёзных перемен и позволяет вам взять небольшой тайм-аут. А вот вечер чреват незапланированными поворотами событий. Если вас попросили об услуге, сразу выясняйте все необходимые детали и оговаривайте условия. В противном случае вы окажетесь в подвешенном положении. В этот день важно чётко следовать договоренностям и соблюдать пунктуальность.

Гороскоп для Водолея на 5 января 2017 года

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Начало дня, скорее всего, ознаменуется скукой, бездействием и полным отсутствием информации. Вторая половина суток вознаградит вас за терпение: рядом с вами могут появиться новые лица. Возможно, вы получите доступ к оригинальному источнику сведений или вас осенит отличная идея. Однако не спешите давать окончательные ответы и принимать решения. Обстановка останется неопределённой, из-за чего вам будет трудно сделать выбор.

Гороскоп для Рыбы на 5 января 2017 года

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Наибольшую активность вам предстоит проявить во второй половине дня. В это время у вас может появиться новая информация, связанная с домом, бытом, семьей. Не исключено, что кто-то из домочадцев обратится к вам за советом. Возможно, вам придётся что-то утаить от близких, взяв на вооружение уклончивую и скрытную тактику. Это не самый удачный момент для переезда и оформления прописки по месту жительства.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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