Завтра в Кукморе состоятся мероприятия «В гостях у Снеговика»

В Республике

В Нью-Йорке в час пик поезд сошел с рельсов

В результате инцидента пострадали 76 человек.

18:51 04.01.2017 В результате инцидента пострадали 76 человек.

Ольга Кормухина исполнит в Нижнекамске песни Высоцкого

Выступление певицы пройдет в рамках проекта Никиты Высоцкого «Своя колея».

18:39 04.01.2017 Выступление певицы пройдет в рамках проекта Никиты Высоцкого «Своя колея».

Более 50 тыс. клиентов ТФБ открыли вклады в банках-агентах, через которые получали страховые выплаты

Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.

17:54 04.01.2017 Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.

Минобороны РФ прокомментировало заявление главы ЦРУ о «тактике выжженной земли» в Сирии

При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.

17:37 04.01.2017 При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.

Лесные пожарные Татарстана подвели итоги года

Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.

17:20 04.01.2017 Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.

Временная администрация осуществила частичную разморозку счетов ТФБ

Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.

17:10 04.01.2017 Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.

Российский лыжник Устюгов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.

16:52 04.01.2017 Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.

Два человека пострадали в дорожной аварии в Альметьевском районе

На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».

16:44 04.01.2017 На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».

Марин Ле Пен предложила вернуться к ЭКЮ

ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.

16:30 04.01.2017 ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.

Стали известны детали предложения «Рубина» Миранчуку

Казанский клуб предложил полузащитнику «Локомотива» 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных.

15:45 04.01.2017 Казанский клуб предложил полузащитнику «Локомотива» 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных.

Появились фото аварии в Высокогорском районе, в которой разбилась семья с детьми

Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.

13:27 04.01.2017 Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.

Пожарные Зеленодольска потушили новогоднюю елку

Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.

09:33 04.01.2017 Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.

Дмитрий Сотников на «КАМАЗе» стал лучшим из россиян по итогам второго этапа ралли «Дакар-2017»

Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.

09:00 04.01.2017 Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.

Фаррахов: «Мы добились значительных преференций для инвестиций в проекты добычи сверхвязких нефтей»

Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.

07:44 04.01.2017 Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.

Глава Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Разиль Валеев отмечает юбилей

Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

05:52 04.01.2017 Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь в Германии превысил допустимые нормы

Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

03:25 04.01.2017 Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

«Викинг» за пять дней проката собрал 475 млн рублей

Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

01:54 04.01.2017 Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Конан Дойла

Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

00:46 04.01.2017 Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

В Эстонии птицей года названа горлица

Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

22:18 03.01.2017 Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

В Татарстане стартовала декада здоровья

Казань приняла массовые катания на коньках.

21:33 03.01.2017 Казань приняла массовые катания на коньках.

Ушел из жизни лауреат Букеровской премии Джон Берджер

Берджер удостоен премии за роман «G».

21:19 03.01.2017 Берджер удостоен премии за роман «G».

Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» стал первым на втором этапе ралли Africa Eco Race-2017

Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

21:00 03.01.2017 Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

Главный тренер «Трактора»: «Пауза сказалась»

В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

20:51 03.01.2017 В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

Зинэтула Билялетдинов: «Удаления ломали динамику игры»

В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

19:55 03.01.2017 В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

В Музее истории Благовещенского собора детей научили делать новогодние маффины

Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

19:44 03.01.2017 Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

«Ак Барс» победил дома «Трактор»

После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

19:21 03.01.2017 После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»

Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

19:03 03.01.2017 Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

В сочельник митрополит Феофан совершит литургию в храме преподобного Серафима Саровского Казани

Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

18:30 03.01.2017 Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили компании General Motors

Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.

18:11 03.01.2017 Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.