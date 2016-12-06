Более 50 тыс. клиентов ТФБ открыли вклады в банках-агентах, через которые получали страховые выплаты

Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Более 50 тысяч вкладчиков Татфондбанка получили страховые возмещения путем перечисления средств на счета в банках-агентах, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов. Всего страховые выплаты в Татарстане получили 87 тысяч вкладчиков Татфондбанка.

Страховые выплаты во вклады в Сбербанке перечислили 46,2 тысячи человек (на сумму 17 млрд рублей), 1,7 тысячи человек открыли счета в «Ак Барс» банке (на сумму 787 млн). В ВТБ 24 открыли счета 1660 вкладчиков ТФБ на сумму 1,1 млрд рублей. В банке «Открытие» счета открыли 888 человек, на общую сумму 406 млн. В Россельхозбанк страховые выплаты перевели 65 человек на общую сумму 37 млн рублей.

Напоминаем, что 4 января банки-агенты возобновили страховые выплаты клиентам Татфондбанка.