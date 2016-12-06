Временная администрация осуществила частичную разморозку счетов ТФБ

Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Временная администрация совместно с Банком России осуществили частичную разморозку счетов Татфондбанка. Предприниматели получили возможность распоряжаться средствами поступившими после введения моратория (15 декабря), рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

«После 15 декабря средства продолжали поступать в Татфондбанк на расчетные счета предпринимателей, но воспользоваться ими было временно невозможно. Эта проблема сейчас полностью решена, и на сегодняшний день предприниматели осуществили 1100 переводов со счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на общую сумму 103 млн рублей. Таким образом, движение средств: оплата договоров, налоговые платежи, социальные платежи, предприниматели могут осуществлять с расчетных счетов в Татфондбанке. Но, подчеркиваю, за счет средств, которые поступили после 15 декабря», — отметил министр.

Как рассказал Артем Здунов, проблема носила технический характер, и была разрешена накануне вечером. Напомним, по данным Минэкономики РТ более 6 тысяч предпринимателей имели единственный расчетный счет в Татафондбанке, теперь, они смогут возобновить финансовою деятельность не открывая дополнительных счетов.