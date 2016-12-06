Завтра, 5 января, в Парке имени Атласа Булатова с 12 до 14 часов состоится праздник «Зимние забавы». В программе игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей. Добро пожаловать!
Завтра в Кукморе состоится мероприятие «Зимние забавы»
04.01.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
Более 50 тыс. клиентов ТФБ открыли вклады в банках-агентах, через которые получали страховые выплаты
Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.
17:54 04.01.2017
Всего страховые возмещения получили более 87 тысяч человек, выплачено более 70 процентов застрахованных АСВ средств.
17:54 04.01.2017
Минобороны РФ прокомментировало заявление главы ЦРУ о «тактике выжженной земли» в Сирии
При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.
17:37 04.01.2017
При поддержке российских ВКС от боевиков было освобождены свыше 12 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов.
17:37 04.01.2017
Лесные пожарные Татарстана подвели итоги года
Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.
17:20 04.01.2017
Борьба с лесными пожарами – одно из направлений государственной политики, обеспечивающей экологическую безопасность и сохранение лесов.
17:20 04.01.2017
Временная администрация осуществила частичную разморозку счетов ТФБ
Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.
17:10 04.01.2017
Клиенты Татфондбанка получили доступ к распоряжению средствами на своих счетах, поступившими после 15 декабря.
17:10 04.01.2017
Российский лыжник Устюгов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.
16:52 04.01.2017
Сергей Устюгов преодолел дистанцию за 37 минут 58,5 секунды.
16:52 04.01.2017
Два человека пострадали в дорожной аварии в Альметьевском районе
На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».
16:44 04.01.2017
На трассе Казань – Оренбург столкнулись «Лада Приора» и «Мерседес».
16:44 04.01.2017
Марин Ле Пен предложила вернуться к ЭКЮ
ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.
16:30 04.01.2017
ЭКЮ – валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 годах.
16:30 04.01.2017
Стали известны детали предложения «Рубина» Миранчуку
Казанский клуб предложил полузащитнику «Локомотива» 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных.
15:45 04.01.2017
Казанский клуб предложил полузащитнику «Локомотива» 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных.
15:45 04.01.2017
Появились фото аварии в Высокогорском районе, в которой разбилась семья с детьми
Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.
13:27 04.01.2017
Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.
13:27 04.01.2017
Пожарные Зеленодольска потушили новогоднюю елку
Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.
09:33 04.01.2017
Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.
09:33 04.01.2017
Дмитрий Сотников на «КАМАЗе» стал лучшим из россиян по итогам второго этапа ралли «Дакар-2017»
Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.
09:00 04.01.2017
Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.
09:00 04.01.2017
Фаррахов: «Мы добились значительных преференций для инвестиций в проекты добычи сверхвязких нефтей»
Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.
07:44 04.01.2017
Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.
07:44 04.01.2017
Глава Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Разиль Валеев отмечает юбилей
Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.
05:52 04.01.2017
Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.
05:52 04.01.2017
Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь в Германии превысил допустимые нормы
Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.
03:25 04.01.2017
Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.
03:25 04.01.2017
«Викинг» за пять дней проката собрал 475 млн рублей
Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.
01:54 04.01.2017
Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.
01:54 04.01.2017
Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Конан Дойла
Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.
00:46 04.01.2017
Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.
00:46 04.01.2017
В Эстонии птицей года названа горлица
Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.
22:18 03.01.2017
Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.
22:18 03.01.2017
В Татарстане стартовала декада здоровья
Казань приняла массовые катания на коньках.
21:33 03.01.2017
Казань приняла массовые катания на коньках.
21:33 03.01.2017
Ушел из жизни лауреат Букеровской премии Джон Берджер
Берджер удостоен премии за роман «G».
21:19 03.01.2017
Берджер удостоен премии за роман «G».
21:19 03.01.2017
Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» стал первым на втором этапе ралли Africa Eco Race-2017
Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.
21:00 03.01.2017
Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.
21:00 03.01.2017
Главный тренер «Трактора»: «Пауза сказалась»
В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.
20:51 03.01.2017
В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.
20:51 03.01.2017
Зинэтула Билялетдинов: «Удаления ломали динамику игры»
В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.
19:55 03.01.2017
В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.
19:55 03.01.2017
В Музее истории Благовещенского собора детей научили делать новогодние маффины
Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.
19:44 03.01.2017
Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.
19:44 03.01.2017
«Ак Барс» победил дома «Трактор»
После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».
19:21 03.01.2017
После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».
19:21 03.01.2017
Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»
Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.
19:03 03.01.2017
Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.
19:03 03.01.2017
В сочельник митрополит Феофан совершит литургию в храме преподобного Серафима Саровского Казани
Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.
18:30 03.01.2017
Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.
18:30 03.01.2017
Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили компании General Motors
Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.
18:11 03.01.2017
Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.
18:11 03.01.2017
В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017