Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Кукморе (фоторепортаж)

В Республике

Появились фото аварии в Высокогорском районе, в которой разбилась семья с детьми

Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.

13:27 04.01.2017 Два человека в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу №7 в Казани.

Пожарные Зеленодольска потушили новогоднюю елку

Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.

09:33 04.01.2017 Через две минуты пожар был локализован, а еще через минуту полностью потушен.

Дмитрий Сотников на «КАМАЗе» стал лучшим из россиян по итогам второго этапа ралли «Дакар-2017»

Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.

09:00 04.01.2017 Российский экипаж опередил голландец Мартен ван ден Бринк из команды Renault Trucks.

Фаррахов: «Мы добились значительных преференций для инвестиций в проекты добычи сверхвязких нефтей»

Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.

07:44 04.01.2017 Усилиями татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение в Госдуме РФ.

Глава Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Разиль Валеев отмечает юбилей

Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

05:52 04.01.2017 Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь в Германии превысил допустимые нормы

Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

03:25 04.01.2017 Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

«Викинг» за пять дней проката собрал 475 млн рублей

Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

01:54 04.01.2017 Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Конан Дойла

Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

00:46 04.01.2017 Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

В Эстонии птицей года названа горлица

Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

22:18 03.01.2017 Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

В Татарстане стартовала декада здоровья

Казань приняла массовые катания на коньках.

21:33 03.01.2017 Казань приняла массовые катания на коньках.

Ушел из жизни лауреат Букеровской премии Джон Берджер

Берджер удостоен премии за роман «G».

21:19 03.01.2017 Берджер удостоен премии за роман «G».

Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» стал первым на втором этапе ралли Africa Eco Race-2017

Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

21:00 03.01.2017 Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

Главный тренер «Трактора»: «Пауза сказалась»

В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

20:51 03.01.2017 В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

Зинэтула Билялетдинов: «Удаления ломали динамику игры»

В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

19:55 03.01.2017 В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

В Музее истории Благовещенского собора детей научили делать новогодние маффины

Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

19:44 03.01.2017 Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

«Ак Барс» победил дома «Трактор»

После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

19:21 03.01.2017 После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»

Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

19:03 03.01.2017 Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

В сочельник митрополит Феофан совершит литургию в храме преподобного Серафима Саровского Казани

Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

18:30 03.01.2017 Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили компании General Motors

Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.

18:11 03.01.2017 Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.

В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ

Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

17:45 03.01.2017 Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

17:15 03.01.2017 Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму

«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

15:50 03.01.2017 «Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

Гузель Яхина приедет в Дом Аксенова

На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

15:33 03.01.2017 На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню

В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

12:34 03.01.2017 В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

Айрат Фаррахов: «В 2017 году основной работой будет настройка налоговой системы страны»

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

11:33 03.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

На Каме в Татарстане спасли рыбака

Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

11:03 03.01.2017 Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

В Казани школьница отравилась угарным газом

Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

10:26 03.01.2017 Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Крыму

Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

10:01 03.01.2017 Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

Тимур Ахмеров: «Решение перевести компанию в Казань было одним из прорывных»

Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.

08:39 03.01.2017 Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.