Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша (фото)

04.01.2017 15:00 | ГИБДД сообщает

На днях на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о столкнувшихся в Мамадышском районе РТ автомобилях, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На выезде из Мамадыша в сторону трассы М7 лоб в лоб столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси». На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №121, зонального поисково-спасательного отряда №5, скорая помощь и сотрудники полиции.

Как выяснилось, 22-летний водитель «Лады» не справился с управлением, его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в «Митсубиси», за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Спасатели достали пострадавших из искореженных автомобилей и передали их медикам скорой помощи. А также отключили аккумуляторы разбитых авто, дабы они не загорелись.

Водитель и 21-летняя пассажирка «Лады» госпитализированы были в Елабужскую ЦРБ. Пассажиров «Митсубиси» – 40-летнюю женщину и 19-летнего парня медики доставили в ЦРБ Мамадыша.