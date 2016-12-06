Гороскоп на 4 января 2017 года для всех знаков зодиака

03.01.2017 22:30 | Общество

Гороскоп для Овна на 4 января 2017 года

Сегодня ваши гастрономические пристрастия могут стать более изысканными. Не удивляйтесь, если вам внезапно захочется разнообразить своё привычное меню. Для реализации любых неожиданных прихотей в этот день могут потребоваться дополнительные средства. Не спешите занимать деньги у друзей, партнёров или малознакомых людей: вполне возможно, что вы способны решить свои материальные проблемы самостоятельно.

Гороскоп для Тельца на 4 января 2017 года

День хорош для активной деятельности, в том числе для занятий спортом или оздоровительной гимнастикой. Вы можете быть очень настойчивы в удовлетворении собственных желаний и прихотей. Возрастает ваша сексуальная энергия, в любви вы склонны будете занимать наступательную позицию. Постарайтесь не переоценить своё обаяние и финансовые возможности. Не стоит в этот день покупать одежду и посещать салон красоты: вам может изменить вкус.

Гороскоп для Близнецов на 4 января 2017 года

Есть шанс активно включиться в решение домашних проблем, заняться какими-либо бытовыми преобразованиями. Возможно, вам придётся оказать финансовую поддержку родителям. Не исключены тайные расходы или погоня за запретными удовольствиями. Если вы решили заняться ремонтом, сосредоточьтесь на технической стороне задачи, а в художественных дизайнерских решениях остановитесь на стадии творческих поисков.

Гороскоп для Рака на 4 января 2017 года

В эти сутки вы способны легко справиться с любой практической задачей. Умеренные нагрузки - например, пешие прогулки - помогут вам поддерживать физическую форму и вплоть до вечера оставаться в тонусе. Это подходящий день для визита в гости или для приема друзей в собственном доме. Ваши художественные, музыкальные, финансовые или кулинарные способности могут проявиться с неожиданной стороны.

Гороскоп для Льва на 4 января 2017 года

Сегодня вы вряд ли согласитесь на полный отдых. Вас привлечет любое дело, приносящее реальную прибыль или иной практический результат. Но естественная потребность в празднике и веселье будет не менее сильна. Уделите время оздоровительным мероприятиям (прогулкам, гимнастике, правильному питанию, режиму дня), иначе в ближайшем будущем будете вынуждены тратить свой заработок на лечение, а не на удовольствия.

Гороскоп для Девы на 4 января 2017 года

В этот день вас отличает избыток энергии и хорошее самочувствие. Многие задачи покажутся легкими и потому не стоящими вашего внимания. Чем бы вы ни занимались, скорее всего, предпочтете стать лидером. Не отказывайтесь от справедливого вознаграждения за своё творчество или услуги. В то же время не гонитесь за огромными деньгами: итог подобной авантюры может вас разочаровать.

Гороскоп для Весов на 4 января 2017 года

Программа дружеской встречи или романтического свидания должна быть нестандартной, и это зависит прежде всего от вас. Если хотите завоевать чью-то любовь, проявите изобретательность и не жалейте денег. В то же время в погоне за оригинальностью не забывайте о чувстве меры. Если ваши прихоти оказались чересчур дорогостоящими, заранее продумайте меры по восстановлению совместного бюджета или возврату долгов.

Гороскоп для Скорпиона на 4 января 2017 года

Слаженности вашего любовного или супружеского тандема можно только позавидовать. Однако не забывайте, что не вы играете первую скрипку. Ваши функции сегодня - помощь и поддержка, именно за это вас ценят на вес золота. Это подходящий момент для того, чтобы оказать любимому человеку услугу или сделать ему подарок, тем самым укрепив союз. Не удивляйтесь, если некоторые из его оригинальных прихотей поставят вас в тупик.

Гороскоп для Стрельца на 4 января 2017 года

В эти сутки желание повеселиться и встряхнуться будет сильнее многих других потребностей, и уж точно сильнее чувства долга. Возможны неожиданные решения: например, отмена прежней программы действий и начало оригинальной авантюры. Не пытайтесь идти стандартным путем. Не исключено, что именно вы станете тем щедрым финансовым источником, из которого оплачиваются дорогостоящие экспромты ваших друзей.

Гороскоп для Козерога на 4 января 2017 года

День подходит и для активных развлечений, и для расслабляющего отдыха. Решая бытовые проблемы, избегайте рутины и не бойтесь творческих решений. Будьте осторожны в азартной игре (начав с шутки, вы рискуете потерять реальные деньги). В делах сердечных сегодня не миновать авантюр: ваши вкусы или вкусы вашей пассии могут оказаться неожиданными. Задуманный сюрприз может не понравиться тому, кому он был предназначен.

Гороскоп для Водолея на 4 января 2017 года

Ваши вкусы и потребности в этот день могут оказаться неожиданными даже для вас. Помните о том, что лучшее - враг хорошего, старайтесь вовремя остановиться в погоне за новыми удовольствиями. Если предметом вашей особой гордости является стройная фигура, не увлекайтесь домашней выпечкой. Это подходящий день для приема гостей в собственном доме, однако это мероприятие, скорее всего, будет связано с дополнительными расходами.

Гороскоп для Рыбы на 4 января 2017 года

Не лучший день для отказа от наслаждений и проявления аскетических наклонностей, слишком сильна тяга к удовольствиям. Не исключены неожиданные, чересчур оригинальные и даже навязчивые идеи, требующие финансовых вложений. Скорее всего, для их осуществления вам понадобится практическая поддержка со стороны друга, партнёра, соседа или родственника. Любовные и дружеские отношения сейчас не стоит смешивать с денежными.