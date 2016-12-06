Кукморянин совершил поджог сарая

04.01.2017 12:00 | Происшествия в Кукморе

За период с 18 по 24 декабря 2016 года в дежурной части отдела МВД России по Кукморскому району зарегистрировано 97 заявлений и сообщений, из них 5 о преступлениях:

- 21 декабря около 23.00 часов 35-летний житель поселка Кукмор, находясь дома, с ножом в руке угрожал убийством сожительнице;

- 23 декабря около 23.30 часов 36-летний житель села Лубяны совершил поджог сарая;

- 24 декабря около 16.00 часов 26-летний житель Кукмора, находясь в кафе, похитил сотовый телефон.

За указанный период на территории района произошло 27 дорожно-транспортных происшествия, при которых пострадало 3 граждан. За совершение административных правонарушений к ответственности привлечены 70 человек.