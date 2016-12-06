Как пенсионеру получить единовременную выплату пять тысяч рублей

04.01.2017 10:00 | новости

Выплата будет производиться пенсионным фондом на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому специально обращаться в ПФР или подавать заявление на получение денег не потребуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например "военный" пенсионер), одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Деньги придут к получателям вместе с пенсией. При этом если кому-то январская пенсия будет доставлена заранее, например в декабре текущего года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.

И если кто-то эти деньги в течение января не получит (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но человек отсутствовал), выплату произведут повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.