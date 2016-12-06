За плодотворную работу и значительный вклад в разработку муниципальных стратегий Республики Татарстан Благодарственным письмом Министерства экономики Республики Татарстан награждена заместитель руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Чулпан Ханафина.
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Кукморского района награждена Благодарственным письмом
04.01.2017 08:00 | новости Печать
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В Республике
Фаррахов: «Мы добились значительных преференций для инвестиций в проекты добычи сверхвязких нефтей»
Усилиями Татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение Парламентом.
07:44 04.01.2017
Усилиями Татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение Парламентом.
07:44 04.01.2017
Глава Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Разиль Валеев отмечает юбилей
Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.
05:52 04.01.2017
Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.
05:52 04.01.2017
Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь в Германии превысил допустимые нормы
Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.
03:25 04.01.2017
Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.
03:25 04.01.2017
«Викинг» за пять дней проката собрал 475 млн рублей
Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.
01:54 04.01.2017
Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.
01:54 04.01.2017
Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Конан Дойла
Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.
00:46 04.01.2017
Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.
00:46 04.01.2017
В Эстонии птицей года названа горлица
Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.
22:18 03.01.2017
Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.
22:18 03.01.2017
В Татарстане стартовала декада здоровья
Казань приняла массовые катания на коньках.
21:33 03.01.2017
Казань приняла массовые катания на коньках.
21:33 03.01.2017
Ушел из жизни лауреат Букеровской премии Джон Берджер
Берджер удостоен премии за роман «G».
21:19 03.01.2017
Берджер удостоен премии за роман «G».
21:19 03.01.2017
Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» стал первым на втором этапе ралли Africa Eco Race-2017
Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.
21:00 03.01.2017
Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.
21:00 03.01.2017
Главный тренер «Трактора»: «Пауза сказалась»
В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.
20:51 03.01.2017
В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.
20:51 03.01.2017
Зинэтула Билялетдинов: «Удаления ломали динамику игры»
В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.
19:55 03.01.2017
В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.
19:55 03.01.2017
В Музее истории Благовещенского собора детей научили делать новогодние маффины
Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.
19:44 03.01.2017
Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.
19:44 03.01.2017
«Ак Барс» победил дома «Трактор»
После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».
19:21 03.01.2017
После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».
19:21 03.01.2017
Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»
Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.
19:03 03.01.2017
Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.
19:03 03.01.2017
В сочельник митрополит Феофан совершит литургию в храме преподобного Серафима Саровского Казани
Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.
18:30 03.01.2017
Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.
18:30 03.01.2017
Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили компании General Motors
Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.
18:11 03.01.2017
Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.
18:11 03.01.2017
В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017
Гузель Яхина приедет в Дом Аксенова
На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.
15:33 03.01.2017
На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.
15:33 03.01.2017
Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
12:34 03.01.2017
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
12:34 03.01.2017
Айрат Фаррахов: «В 2017 году основной работой будет настройка налоговой системы страны»
Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.
11:33 03.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.
11:33 03.01.2017
На Каме в Татарстане спасли рыбака
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
11:03 03.01.2017
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
11:03 03.01.2017
В Казани школьница отравилась угарным газом
Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.
10:26 03.01.2017
Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.
10:26 03.01.2017
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Крыму
Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.
10:01 03.01.2017
Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.
10:01 03.01.2017
Тимур Ахмеров: «Решение перевести компанию в Казань было одним из прорывных»
Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.
08:39 03.01.2017
Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.
08:39 03.01.2017
На стартовом этапе «Дакара-2017» лучшим среди россиян стал экипаж Николаева
Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.
22:00 02.01.2017
Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.
22:00 02.01.2017
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша
На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».
21:50 02.01.2017
На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».
21:50 02.01.2017
Фотоэкскурсия по новогодней Казани
Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника
21:38 02.01.2017
Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника
21:38 02.01.2017
Фото: Семья с 5-летним ребенком пострадала в аварии в Бавлинском районе
Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.
21:30 02.01.2017
Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.
21:30 02.01.2017