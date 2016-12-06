Заместитель руководителя Исполнительного комитета Кукморского района награждена Благодарственным письмом

В Республике

Фаррахов: «Мы добились значительных преференций для инвестиций в проекты добычи сверхвязких нефтей»

Усилиями Татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение Парламентом.

07:44 04.01.2017 Усилиями Татарстанских депутатов ограничения на действие льготных экспортных тарифов для сверхвязких нефтей прошли одобрение Парламентом.

Глава Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Разиль Валеев отмечает юбилей

Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

05:52 04.01.2017 Разилю Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет.

Уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь в Германии превысил допустимые нормы

Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

03:25 04.01.2017 Причиной загрязнения воздуха стали новогодние фейерверки.

«Викинг» за пять дней проката собрал 475 млн рублей

Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

01:54 04.01.2017 Российская кинолента заработала 1 января 142 миллиона рублей.

Бенедикт Камбербэтч оказался родственником Конан Дойла

Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

00:46 04.01.2017 Ранее ученые установили, что Камбербэтч является дальним родственником Ричарда Третьего, последнего короля из династии Плантагенетов.

В Эстонии птицей года названа горлица

Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

22:18 03.01.2017 Популяция горлицы в Эстонии с 1980 года сократилась наполовину.

В Татарстане стартовала декада здоровья

Казань приняла массовые катания на коньках.

21:33 03.01.2017 Казань приняла массовые катания на коньках.

Ушел из жизни лауреат Букеровской премии Джон Берджер

Берджер удостоен премии за роман «G».

21:19 03.01.2017 Берджер удостоен премии за роман «G».

Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» стал первым на втором этапе ралли Africa Eco Race-2017

Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

21:00 03.01.2017 Коллега Каргинова по команде «КАМАЗ-Мастер» Сергей Куприянов на газовом «КАМАЗе» сегодня финишировал вторым.

Главный тренер «Трактора»: «Пауза сказалась»

В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

20:51 03.01.2017 В сегодняшнем домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор» и выиграл со счетом 5:3.

Зинэтула Билялетдинов: «Удаления ломали динамику игры»

В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

19:55 03.01.2017 В целом главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом.

В Музее истории Благовещенского собора детей научили делать новогодние маффины

Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

19:44 03.01.2017 Собравшимся открыли секрет, как сделать оригинальный сладкий подарок к Новому году и как его украсить.

«Ак Барс» победил дома «Трактор»

После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

19:21 03.01.2017 После 47 матчей в активе «Ак Барса» 93 очка, третье место в конференции «Восток».

Россиянин Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне на «Тур де Ски»

Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

19:03 03.01.2017 Соревнования у мужчин продолжатся 4 января гонкой преследования.

В сочельник митрополит Феофан совершит литургию в храме преподобного Серафима Саровского Казани

Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

18:30 03.01.2017 Вечером того же дня глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Никольском кафедральном соборе.

Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили компании General Motors

Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.

18:11 03.01.2017 Речь, в частности, идет об автомобиле Chevrolet Cruze.

В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ

Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

17:45 03.01.2017 Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

17:15 03.01.2017 Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму

«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

15:50 03.01.2017 «Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

Гузель Яхина приедет в Дом Аксенова

На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

15:33 03.01.2017 На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню

В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

12:34 03.01.2017 В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

Айрат Фаррахов: «В 2017 году основной работой будет настройка налоговой системы страны»

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

11:33 03.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

На Каме в Татарстане спасли рыбака

Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

11:03 03.01.2017 Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

В Казани школьница отравилась угарным газом

Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

10:26 03.01.2017 Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Крыму

Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

10:01 03.01.2017 Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

Тимур Ахмеров: «Решение перевести компанию в Казань было одним из прорывных»

Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.

08:39 03.01.2017 Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.

На стартовом этапе «Дакара-2017» лучшим среди россиян стал экипаж Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

22:00 02.01.2017 Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша

На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

21:50 02.01.2017 На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

Фотоэкскурсия по новогодней Казани

Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника

21:38 02.01.2017 Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника