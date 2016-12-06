Какие мероприятия пройдут в Кукморе 4 января?

03.01.2017 21:00 | новости Печать

Какие мероприятия пройдут в Кукморе 4 января?

Мероприятия:

На площади перед  Парком  Победы 

 

С 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).

 

С 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия  на игровой  Снеговика  на Набережной поселка Кукмор).

 

 в Парке

имени Атласа Булатова

С 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).

 

 

 

На базе всех образовательных

организаций:

-новогодние елки с организацией дежурства педагогов и отрядов ФОРПОСТ;

-ежедневная работа кружков, спортивных секций  по отдельному графику.

 

На базе учреждений культуры:

 - ежедневные культурно-развлекательные, культурно-познавательные, оздоровительные мероприятия.

 


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