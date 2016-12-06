Какие мероприятия пройдут в Кукморе 4 января?

Мероприятия:
На площади перед Парком Победы
С 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).
С 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия на игровой Снеговика на Набережной поселка Кукмор).
в Парке
имени Атласа Булатова
С 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).
На базе всех образовательных
организаций:
-новогодние елки с организацией дежурства педагогов и отрядов ФОРПОСТ;
-ежедневная работа кружков, спортивных секций по отдельному графику.
На базе учреждений культуры:
- ежедневные культурно-развлекательные, культурно-познавательные, оздоровительные мероприятия.