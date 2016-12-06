Новый год кукморяне встретили с радостью и весельем (фоторепортаж)
03.01.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.
17:45 03.01.2017
Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.
17:15 03.01.2017
Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017
«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.
15:50 03.01.2017
Гузель Яхина приедет в Дом Аксенова
На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.
15:33 03.01.2017
На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.
15:33 03.01.2017
Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
12:34 03.01.2017
В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.
12:34 03.01.2017
Айрат Фаррахов: «В 2017 году основной работой будет настройка налоговой системы страны»
Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.
11:33 03.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.
11:33 03.01.2017
На Каме в Татарстане спасли рыбака
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
11:03 03.01.2017
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
11:03 03.01.2017
В Казани школьница отравилась угарным газом
Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.
10:26 03.01.2017
Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.
10:26 03.01.2017
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Крыму
Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.
10:01 03.01.2017
Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.
10:01 03.01.2017
Тимур Ахмеров: «Решение перевести компанию в Казань было одним из прорывных»
Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.
08:39 03.01.2017
Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.
08:39 03.01.2017
На стартовом этапе «Дакара-2017» лучшим среди россиян стал экипаж Николаева
Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.
22:00 02.01.2017
Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.
22:00 02.01.2017
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша
На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».
21:50 02.01.2017
На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».
21:50 02.01.2017
Фотоэкскурсия по новогодней Казани
Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника
21:38 02.01.2017
Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника
21:38 02.01.2017
Фото: Семья с 5-летним ребенком пострадала в аварии в Бавлинском районе
Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.
21:30 02.01.2017
Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.
21:30 02.01.2017
Первый этап ралли Africa Eco Race-2017 выиграл российский экипаж Андрея Каргинова
Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».
21:08 02.01.2017
Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».
21:08 02.01.2017
Фото: В Татарстане погиб пассажир врезавшейся в фуру иномарки из Самары
Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.
21:05 02.01.2017
Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.
21:05 02.01.2017
Певица Юлия Зиганшина выступит в Татгосфилармонии
На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.
17:05 02.01.2017
На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.
17:05 02.01.2017
Олимпийские игры роботов пройдут в казанском центре «Зарница»
Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».
15:16 02.01.2017
Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».
15:16 02.01.2017
У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка
Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.
14:29 02.01.2017
Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.
14:29 02.01.2017
МВД по РТ: В новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не допущено
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м по счету ралли-марафоне «Дакар-2017»
На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.
10:43 02.01.2017
На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.
10:43 02.01.2017
На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
После обрушения дома в Казахстане возбуждено уголовное дело
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
Султан Сафин: «Сегодня на одну нашу “тюбетейку” приходится 20-30 заведений, продающих шаурму»
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Новый роман Шамиля Идиатуллина вскоре увидит свет
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Видео: Пожарные Дрожжановского района РТ поздравили татарстанцев с Новым годом
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Рустам Минниханов направил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Татарстанский полнометражный фильм выходит в прокат по Москве
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017