Новый год кукморяне встретили с радостью и весельем (фоторепортаж)

В Республике

В первые новогодние дни за помощью в Фонд поддержки предпринимательства обратились 37 клиентов ТФБ

Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

17:45 03.01.2017 Готовы к выдачи 56 микрозаймов на сумму 110 млн рублей, Фонд работает без выходных, документы принимаются с 8 утра до 23 ночи.

Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

17:15 03.01.2017 Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

Марин Ле Пен отказалась ставить под вопрос законность референдума в Крыму

«Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

15:50 03.01.2017 «Был референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под вопрос этот референдум», – сказала Ле Пен.

Гузель Яхина приедет в Дом Аксенова

На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

15:33 03.01.2017 На литературном вечере писатель прочтет свое эссе о старой Казани.

Рустам Минниханов пригласил в Татарстан главу компании, построившей высочайшую в мире башню

В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

12:34 03.01.2017 В республике планируется развивать сотрудничество с Emaar Properties в сфере девелопмента.

Айрат Фаррахов: «В 2017 году основной работой будет настройка налоговой системы страны»

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

11:33 03.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана рассказал о наиболее обсуждаемых параметрах системы сбора налогов.

На Каме в Татарстане спасли рыбака

Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

11:03 03.01.2017 Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.

В Казани школьница отравилась угарным газом

Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

10:26 03.01.2017 Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Крыму

Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

10:01 03.01.2017 Для извлечения пострадавших из салонов машин потребовалось вмешательство сотрудников МЧС России.

Тимур Ахмеров: «Решение перевести компанию в Казань было одним из прорывных»

Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.

08:39 03.01.2017 Генеральный директор компании «БАРС Груп» рассказал ИА «Татар-информ» о становлении компании, где лучше всего отдыхать и что дарить на Новый год.

На стартовом этапе «Дакара-2017» лучшим среди россиян стал экипаж Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

22:00 02.01.2017 Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша

На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

21:50 02.01.2017 На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

Фотоэкскурсия по новогодней Казани

Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника

21:38 02.01.2017 Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника

Фото: Семья с 5-летним ребенком пострадала в аварии в Бавлинском районе

Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.

21:30 02.01.2017 Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.

Первый этап ралли Africa Eco Race-2017 выиграл российский экипаж Андрея Каргинова

Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».

21:08 02.01.2017 Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».

Фото: В Татарстане погиб пассажир врезавшейся в фуру иномарки из Самары

Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

21:05 02.01.2017 Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

Певица Юлия Зиганшина выступит в Татгосфилармонии

На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.

17:05 02.01.2017 На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.

Олимпийские игры роботов пройдут в казанском центре «Зарница»

Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».

15:16 02.01.2017 Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».

У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка

Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.

14:29 02.01.2017 Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.

МВД по РТ: В новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не допущено

400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.

11:19 02.01.2017 400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.

«КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м по счету ралли-марафоне «Дакар-2017»

На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.

10:43 02.01.2017 На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.

На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв

Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.

10:16 02.01.2017 Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.

После обрушения дома в Казахстане возбуждено уголовное дело

В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.

09:55 02.01.2017 В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.

Султан Сафин: «Сегодня на одну нашу “тюбетейку” приходится 20-30 заведений, продающих шаурму»

Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.

09:50 02.01.2017 Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.

Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка

Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.

09:32 02.01.2017 Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.

Новый роман Шамиля Идиатуллина вскоре увидит свет

Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.

09:15 02.01.2017 Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.

Видео: Пожарные Дрожжановского района РТ поздравили татарстанцев с Новым годом

Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.

22:08 01.01.2017 Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.

Рустам Минниханов направил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе

В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.

15:44 01.01.2017 В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.

На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов

Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.

14:52 01.01.2017 Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.