Более 86 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения АСВ

03.01.2017 17:30 | новости

Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов.

(Казань, 3 января, «Татар-инфом»). Страховые выплаты получили 86 тысяч вкладчиков Татфондбанка из Татарстана, рассказал в ходе пресс-конеференции в ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Артем Здунов. Через банки-агенты выплачено 31,9 млрд рублей, это почти 70 процентов всех средств, подлежащих возмещению, сообщил министр. Также он напомнил, что с 12 января наченутся выплаты и клиентам ИнтехБанка.

«Напомню, что с 12 января Агентство по страхованию вкладов через банки-агенты начнет выплату возмещений вкладчикам ПАО „ИнтехБанк“, выплаты, по итогам конкурсного отбора будут осуществляться тремя банками: Сбербанк, ВТБ 24 и „Ак Барс“ банк. У нас эти банки также приступили к работе, в частности со вчерашнего дня работал „Ак Барс“ банк, что касается других, с 4 числа будут открыты опер-офисы, население сможет информацию получать», — отметил Здунов.

Напоминаем, по всем вопросам, касающихся выплат клиентам ТФБ и ИнтехБанка можно обращаться на горячую линию 524-90-90 (работает с 8 утра до 20 вечера).