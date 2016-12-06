МЧС Татарстана предупредило о морозах

03.01.2017 18:30 | новости

С 18 часов 3 января до 18 часов 4 января 2017 года на территории РТ минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 13 – 15, с понижением к вечеру до 18 – 20 градусов мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В связи с неблагоприятным прогнозом Главное управление МЧС России по Татарстану настоятельно рекомендует:

– во избежание несчастных случаев отменить любые выезды на личном автотранспорте за пределы населенного пункта без острой необходимости: на природу, в лес, на рыбалку и т.д.;

– если на пути следования встречается одиноко стоящая машина, нужно выйти и уточнить причину неисправности, оказать помощь пострадавшему, сообщить на ближайший пост ГАИ;

– исключить случаи нахождения на улице детей без сопровождения взрослых;

– во избежание аварии систем жизнеобеспечения позаботиться об утеплении квартиры и особенно подъездов;

– во избежание пожара не допускайте перекала печей и использования самодельных нагревательных приборов;

– наиболее эффективным способом согревания человека является общий обогрев (теплый душ, сауна, общий электрообогрев, теплая сухая одежда, горячее питье);

– в случае переохлаждения нужно как следует согреться: посидеть в теплом помещении пару часов, поесть. В случае обморожения нужно немедленно обратиться к врачу.

– для сохранения тепла на открытом воздухе – активно двигаться, не мокнуть, плотно питаться и тепло одеваться. Одевать многослойную одежду, не стесняющую движения. Не рекомендуется одеваться излишне тепло, так как в пути можно вспотеть, а при остановке простудиться. При наличии неблагоприятных условий (усталость, болезнь, истощение, травмы, тесная обувь и одежда) лучше не выходить на открытый воздух;

– не принимать спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю (что так необходимо, чтобы выжить в экстремальных погодных условиях), способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови.