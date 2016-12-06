С 2017 года правила перевозки детей в автомобиле станут жестче

03.01.2017 18:00 | ГИБДД сообщает

С начала 2017 года вступают в законную силу изменения к Правилам дорожного движения в России, которые регулирую перевозку детей, возраст которых не достиг 12 лет, сообщает svopi.ru.

С 1 января следующего года водитель, который транспортирует ребенка, должен иметь в салоне своего автомобиля специальное кресло, которое подходит по росту и весу маленькому пассажиру. Такие поправки в законодательство являются не нагрузкой на российских водителей с целью усложнения им жизни, а выступают необходимой мерой для предотвращения повышенного детского травматизма в результате ДТП, который наблюдается в последние несколько лет.

Причиной выросшего количества травм детей в авариях становится несоответствие автомобильных кресел параметрам ребенка. Родители часто используют большие автокресла для маленьких детей для того, чтобы не покупать их каждый год. Однако такие действия часто приводят к плачевным последствиям.

В ГИБДД отмечают, что новые нормы в законодательстве должны свести к минимуму последствия для детей в случае дорожной аварии. За нарушение ПДД есть штраф, если оставить ребенка одного в салоне автомобиля, то нужно заплатить 500 рублей, а за нарушение правил перевозки – 3000 рублей.