Новая строка в коммунальных платежах появится в 2017 году

Общедомовые расходы включают оплату холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла. То есть все то, что используют при содержании имущества в многоквартирном доме. Норму планировали ввести еще в апреле прошлого года, но отложили до 1 января. Сроки нововведений перенесли, поскольку не все регионы вовремя установили нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Процедуру начисления платежей хотят сделать максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, пишет источник.