Полицейский Дед Мороз шагает по Кукмору (фото)

03.01.2017 14:00 | новости

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Кукморской полиции, переодевшись в костюмы Снегурочки и Деда Мороза, побывали в гостях у детей из социально неблагополучных семей и многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Полицейские посещают в первую очередь детей, нуждающихся в особой заботе и внимании, дарят им игрушки и сладкие подарки. До конца новогодних каникул сотрудники отдела МВД России по Кукморскому району планируют посетить с подарками ещё не один десяток семей.