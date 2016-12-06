ЕГЭ для учителей и школьников: новшества 2017 года

03.01.2017 13:00 | новости Печать

ЕГЭ для учителей и школьников: новшества 2017 года

Эксперты Минобрнауки РТ объяснили, почему в республике не будут проводить ЕГЭ на татарском языке и зачем нужно тестировать педагогов, пишет источник.

В 2017 году процедура  ЕГЭ в Татарстане претерпит ряд изменений. Они касаются как содержательного, так и технического характера. Кроме того, в новом году «ЕГЭ для учителей» сдадут 19 тысяч педагогов. У тех, кто не сможет пройти даже минимальный порог, будут проблемы. О новшествах наступающего года в сфере образования республики рассказали эксперты Министерства образования и науки РТ.

ЕГЭ для школьников

Эксперты сообщили, что ЕГЭ на татарском языке проводиться не будет и для этого есть ряд серьёзных причин. Экзамен на родном языке несколько лет назад в республике уже проводился и тогда возникло много вопросов. Один из них - невозможность приёма документов в вузы страны. Документы принимались только на территории Татарстана.

- Вряд ли мы сможем это обеспечить. Много было обращений. Были судебные процессы по этому поводу, - сказал министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.

Заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов считает, что пока вообще не стоит концентрировать внимание на данном вопросе. Ведь в республике есть нормативное право сдавать основной государственный экзамен после 9 класса на родном языке. На сегодняшний день день перед муниципальными образованиями поставлена задача, чтобы ребята, которые учатся в национальных школах, могли проходить заключительные испытания на татарском.

- Мы с технологической точки зрения к этому готовы. Во-первых, собираем заявки. Во-вторых, идет работа по подготовке ребят. В-третьих, формируется открытая база по восьми предметам, по которым планируем создать условия для сдачи ЕГЭ. Ребята смогут пройти подготовку по тысяче заданий. Главная задача, чтобы школы собрали заявки и подготовили детей, которые хотят сдавать ОГЭ на татарском языке. Большое количество школьников к этому готово, - отметил Ильдар Мухаметов.

Что касается изменений, связанных с процедурой проведения экзамена, то серьёзных перемен не ожидается. Минобрнауки РФ не планирует вводить их ежегодно, чтобы выпускники не испытывали лишний стресс. Однако небольшие изменения всё-таки будут.

Первое новшество связано с технологией процедуры проведения экзамена. В прошлом году была внедрена практика печати КИМ в аудиториях и сканирование бланков. В этом году она будет расширена и охватит большее число пунктов приёма экзаменов.

Второе новшество касается содержательной части. Бытует ошибочное мнение, что ЕГЭ - это тест. В этом году тестовая часть на экзамене была лишь по четырём предметам, а в новом году сократится до двух. В 2017 году по физике и по биологии тестов не будет, останется лишь два предмета — химия и информатика. Так что ребятам нужно быть готовым к содержательной составляющей.

Все, что касается объективности и безопасности ЕГЭ, остаётся в силе. Будет организовано видеонаблюдение и поставлены металлорамки. Это необходимость. Работа будет продолжена несмотря на то, что на ее организацию уходят значительные человеческие ресурсы.

Что касается вступительной кампании в вузы, то радикальных изменений не ожидается. Зачисление будет проводиться по результатам ЕГЭ. По ряду специальностей вузы проведут дополнительные творческие, спортивные и другие испытания. Для выпускников учреждений профессионального образования продолжит действовать система, при которой они смогут поступать в вузы на основе внутренних испытаний по смежным специальностям. Порядок и сроки зачисления останутся прежними.

ЕГЭ для учителей

В этом году ЕГЭ для учителей вызвало волну протеста со стороны некоторых педагогов. Результаты испытаний оказались не самыми радужными. Руководство Минобрнауки РТ не устраивают результаты по информатике, татарскому языку, обществознанию и математике. На следующий год «ЕГЭ для учителей» сдадут 19 тысяч педагогов.

- Это огромная армия. Если учитель по своим профильным предметам не сможет преодолеть минимальный балл, будут исключения. Что за учитель, который не может пройти минимальный порог в 27 баллов? От таких мы должны избавляться. Это наша внутренняя работа. Мы же не учим врачей делать операции, - отметил Энгель Фаттахов.

По его словам, по поводу проведения профессиональных испытаний со стороны учительского корпуса особых протестов в республике не было. Была лишь отдельная группа людей, которая активно обсуждала данный вопрос. Проверка знаний учителей проводится для того, чтобы составить объективную картину по каждой школе в каждом районе республики.

- Учителя должны постоянно самосовершенстоваться. Без этого нет будущего. У современных детей сейчас намного больше информации, чем у педагогов. Дети черпают ее в интернете. Поэтому мы хотим наших учителей тормошить и будоражить, - сказал министр.

Заместитель министра Ильдар Мухаметов добавил, что исследования профессиональной компетенции педагогов проходят не только в Татарстане. Гособрнадзор два года проводит их по отдельным предметам, есть результаты. Кстати, по предметной подготовке у федералов тоже немало вопросов. Так что система повышения квалификации педагогов будет пересматриваться.

При этом не стоит путать аттестацию педагогов и диагностическое тестирование. Аттестация предусмотрена федеральным законодательством и связана с подтверждением категории, а диагностическое тестирование нужно для профессионального развития учителей. 

 


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