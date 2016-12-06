В Кукморском районе новогодняя ночь прошла без нарушений общественного порядка

В Республике

На стартовом этапе «Дакара-2017» лучшим среди россиян стал экипаж Николаева

Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

22:00 02.01.2017 Экипаж Эдуарда Николаева пришел шестым, уступив лидеру 50 секунд.

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на выезде из Мамадыша

На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

21:50 02.01.2017 На трассе столкнулись «Лада» 9-й модели и «Митсубиси».

Фотоэкскурсия по новогодней Казани

Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника

21:38 02.01.2017 Совершите фотопрогулку по новогодней Казани и окунитесь в атмосферу праздника

Фото: Семья с 5-летним ребенком пострадала в аварии в Бавлинском районе

Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.

21:30 02.01.2017 Две отечественные легковушки столкнулись на трассе возле села Удмуртские Ташлы.

Первый этап ралли Africa Eco Race-2017 выиграл российский экипаж Андрея Каргинова

Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».

21:08 02.01.2017 Еще один российский экипаж под управлением Сергея Куприянова финишировал шестым на газовом «КАМАЗе».

Фото: В Татарстане погиб пассажир врезавшейся в фуру иномарки из Самары

Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

21:05 02.01.2017 Еще два пассажира легковушки с травмами госпитализированы.

Певица Юлия Зиганшина выступит в Татгосфилармонии

На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.

17:05 02.01.2017 На вечере прозвучат песни и романсы русских и советских композиторов XIX–XX веков.

Олимпийские игры роботов пройдут в казанском центре «Зарница»

Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».

15:16 02.01.2017 Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».

У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка

Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.

14:29 02.01.2017 Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.

МВД по РТ: В новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не допущено

400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.

11:19 02.01.2017 400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.

«КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м по счету ралли-марафоне «Дакар-2017»

На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.

10:43 02.01.2017 На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.

На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв

Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.

10:16 02.01.2017 Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.

После обрушения дома в Казахстане возбуждено уголовное дело

В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.

09:55 02.01.2017 В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.

Султан Сафин: «Сегодня на одну нашу “тюбетейку” приходится 20-30 заведений, продающих шаурму»

Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.

09:50 02.01.2017 Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.

Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка

Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.

09:32 02.01.2017 Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.

Новый роман Шамиля Идиатуллина вскоре увидит свет

Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.

09:15 02.01.2017 Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.

Видео: Пожарные Дрожжановского района РТ поздравили татарстанцев с Новым годом

Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.

22:08 01.01.2017 Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.

Рустам Минниханов направил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе

В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.

15:44 01.01.2017 В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.

На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов

Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.

14:52 01.01.2017 Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.

Татарстанский полнометражный фильм выходит в прокат по Москве

В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.

13:03 01.01.2017 В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.

Из залетевшей под бензовоз легковушки в Лаишевском районе достали тело водителя

На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.

19:10 31.12.2016 На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.

В разбившейся в аварии с бензовозом легковушке в Лаишевском районе могли погибнуть пять человек

На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.

18:46 31.12.2016 На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.

Музей естественной истории Татарстана представил выставку снеговиков

В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.

18:12 31.12.2016 В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.

17:01 31.12.2016 «2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.

В Перу шаманы провели церемонию с портретами Путина, Трампа и Мадуро

Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.

15:32 31.12.2016 Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.

В Татарстане разработан документ, без которого перевозка детских групп в автобусах будет запрещена

Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.

14:54 31.12.2016 Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.

Появились фото страшной аварии с погибшей семьей в Лаишевском районе

В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.

14:48 31.12.2016 В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.

Британский пилот поздравил с Новым годом маршрутом полета

Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».

13:40 31.12.2016 Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».

Бойца Мирзаева избили битами и ранили из пистолета

Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.

13:14 31.12.2016 Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.