Загранпаспорт и водительские права будут стоить дешевле

03.01.2017 12:00 | новости

С нового года получать госуслуги через интернет будет выгоднее, чем офлайн - в этом случае они будут обходиться на треть (30 процентов) дешевле. Этому будут способствовать вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс.

Изменения касаются многих госуслуг, которые можно получить и "вживую", и через интернет. Например, оформление биометрического загранпаспорта обойдется в 3500 рублей, если подавать заявление в подразделении миграции, 2850 рублей - если через сайт госуслуг.

Станут дешевле и услуги ГИБДД - оплата госпошлины при регистрации транспорта физических лиц, получении водительских удостоверений и другие.

"Скидка" будет распространяться и на те услуги, результаты которых нужно получать в физической форме.