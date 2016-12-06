Кукморян приглашаем на праздничные мероприятия на площадь перед Парком Победы!

03.01.2017 08:00 | новости

Сегодня на площади перед Парком Победы состоятся:

С 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия на игровой Снеговика на Набережной поселка Кукмор).

С 12 до 15 часов - фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» (костюмированное театрализованное шествие, новогодняя ярмарка валяльно-войлочных изделий, сельхозпродукции, выставочная экспозиция народных умельцев, выступление фольклорных ансамблей, парад Дедов Морозов и Снегурочек, петухов, новогодний концерт, народные гуляния, новогодняя дискотека).

С 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).