Поздравляем главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Гульгену Шарипову с Днем рождения!

Сегодня, 3 января, у главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Шариповой Гульгены Мударисовны День рождения!
Уважаемая Гульгена Мударисовна! Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для Вас день! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов. Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Солнца и теплоты в День рожденья желаем,
С радужным днём мы Вас поздравляем.
Всё, что Вы делаете, пусть удаётся,
Словно мелодия нежная льётся.
Если взгрустнётся, то лишь мимолётом,
И чтоб разбег был всегда для полёта.
Будет крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам – отличные всходы.
С наилучшими пожеланиями коллектив редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).