Поздравляем главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Гульгену Шарипову с Днем рождения!

03.01.2017 10:00 | Поздравляем!

Сегодня, 3 января, у главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Шариповой Гульгены Мударисовны День рождения!

Уважаемая Гульгена Мударисовна! Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для Вас день! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов. Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Солнца и теплоты в День рожденья желаем,

С радужным днём мы Вас поздравляем.

Всё, что Вы делаете, пусть удаётся,

Словно мелодия нежная льётся.

Если взгрустнётся, то лишь мимолётом,

И чтоб разбег был всегда для полёта.

Будет крепким здоровье, стабильны доходы,

Творческим планам – отличные всходы.

С наилучшими пожеланиями коллектив редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).