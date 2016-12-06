Гороскоп на 3 января 2017 года для всех знаков зодиака

02.01.2017 21:00 | новости Печать

Гороскоп на 3 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 3 января 2017 года

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Настало время заняться насущными практическими вопросами: например, проблемами правильного питания и распределением материальных средств. Можно закупать продукты оптом, приобретать дорогостоящие товары и предметы длительного пользования. По возможности отдавайте предпочтение полезным ингредиентам и натуральным составляющим. Если вы пытаетесь сбросить вес, избегайте крайностей и не допускайте голодания.

Гороскоп для Тельца на 3 января 2017 года

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Не стоит суетиться и торопить события, ведь основные тенденции дня работают на вас. В любой ситуации, связанной с управлением материальными ресурсами, вы легко станете естественным лидером, авторитет которого не подвергается сомнению. Сегодня вы полны достоинства и самоуважения, а также способны трезво оценить собственный потенциал. Спокойно заявляйте о своих правах и требуйте удовлетворения потребностей.

Гороскоп для Близнецов на 3 января 2017 года

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Вопросы, связанные с материальной стороной жизни, сегодня особенно актуальны. Если вы считаете, что у вас достаточно средств на текущие расходы, проявите практичность и задумайтесь о будущем. Возможно, вам пора завести новый банковский счет или пополнить неприкосновенный запас на черный день. Не экономьте на продуктах питания и вещах длительного пользования.

Гороскоп для Рака на 3 января 2017 года

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В этот день утонченные наслаждения - например, интеллектуальные или эстетические - уступают место простым радостям жизни. Вы можете не удивлять домашних очередным шедевром кулинарного искусства, но стоит обеспечить их сытной и вкусной едой, укрепляющей силы. Ваши взаимоотношения с постоянным спутником жизни сегодня зависят не только от романтических чувств, но и от материальных нюансов.

Гороскоп для Льва на 3 января 2017 года

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Сегодня к приятным хлопотам, связанным с новогодними каникулами, могут прибавиться проблемы, вызванные бытовыми причинами или материальным положением. Пора отложить нужную сумму на оплату лечения и позаботиться о правильном питании, иначе состояние здоровья может помешать вам предаваться удовольствиям. Личные связи стоит рассмотреть с практических позиций (например, с точки зрения их перспективности).

Гороскоп для Девы на 3 января 2017 года

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Имеет смысл уделить больше внимания связям с дальней родней, с представителями других городов, стран и континентов. Не упустите удачный момент, позволяющий вам правильно применить свои способности или широко разрекламировать их в нужных кругах. Наибольшим спросом будет пользоваться ваш практический потенциал: например, знания в области техники, полезные идеи, хозяйственные и организационные навыки.

Гороскоп для Весов на 3 января 2017 года

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В этот день появится стремление наслаждаться всеми благами жизни. Не исключено, что бережливость начнет бороться в вашей душе с расточительностью (особенно во второй половине суток). Источником дополнительных средств могут стать акции, накопления, проценты по банковским вкладам, доходы от недвижимости, а также партнёрские ресурсы. Постарайтесь распорядиться ими правильно и разумно.

Гороскоп для Скорпиона на 3 января 2017 года

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Вас и ваших союзников в этот период связывают прежде всего финансовые нити. Если вы способны достичь обоюдного понимания в материальных и организационных вопросах, а также в делах, связанных с лечением, питанием и ведением совместного хозяйства, все остальное приложится само. Не упустите шанс появиться перед другими людьми в обществе влиятельного человека (например, партнёра), это резко повысит ваш авторитет.

Гороскоп для Стрельца на 3 января 2017 года

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В этот день стоит уделить дополнительное внимание вопросам питания. Умеренность и воздержанность в этой сфере помогут вам сохранять физическую форму, а заодно экономить личные средства. Однако не переборщите: не стоит, например, голодать или урезать семейный бюджет. Если вы решили воспользоваться услугами ресторана (кафе) и заказать еду на дом, выбирайте качественный и не слишком дешевый сервис.

Гороскоп для Козерога на 3 января 2017 года

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Этот день явно предназначен для шикарного отдыха в престижном месте, а не для упорной работы в поте лица. Но вы можете оказаться увлечены каким-либо масштабным творческим процессом, заслоняющим от вас все иные возможности. Не препятствуйте естественным проявлениям своей и чужой чувственности: не исключено, что именно сексуальный контакт поможет вам ощутить настоящий вкус к хорошей жизни.

Гороскоп для Водолея на 3 января 2017 года

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Отличный день для подготовки к приему гостей, а также для переустройства семейного очага. Если ваши начинания окажутся чересчур масштабными, не переживайте: то, что не получилось сегодня, вы вполне успеете завершить на следующий день. Это подходящий момент для совершенствования ваших кулинарных талантов. Даже если вы не любите готовить, сегодня у вас может получиться настоящий шедевр.

Гороскоп для Рыбы на 3 января 2017 года

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В этот день вы можете испытывать тягу к роскошной жизни, но вполне способны удержаться от излишних соблазнов. Окончательная расстановка приоритетов будет зависеть только от вас. Если вы хотите вкусно поесть и в то же время сэкономить деньги на посещении дорогого ресторана, живите по принципу "не имей сто рублей, а имей сто друзей". В гостеприимном доме приятелей или близких родственников вас наверняка хорошо накормят.

 


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