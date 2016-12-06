Рузиля Ризванова, Уркуш
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №5
02.01.2017 16:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Олимпийские игры роботов пройдут в казанском центре «Зарница»
Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».
15:16 02.01.2017
Во время мероприятия состоятся мастер-классы по созданию роботов, конкурсы и битвы роботов, открытые уроки всех кружков станции «Кибернетикум».
15:16 02.01.2017
У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка
Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.
14:29 02.01.2017
Помощник Президента Татарстана рассказала, когда появятся парковочные места у недавно открытого объекта.
14:29 02.01.2017
МВД по РТ: В новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не допущено
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м по счету ралли-марафоне «Дакар-2017»
На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.
10:43 02.01.2017
На «Дакар-2017» «КАМАЗ-Мастер» выставляет состав в четыре «боевых» экипажа.
10:43 02.01.2017
На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
После обрушения дома в Казахстане возбуждено уголовное дело
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
Султан Сафин: «Сегодня на одну нашу “тюбетейку” приходится 20-30 заведений, продающих шаурму»
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Новый роман Шамиля Идиатуллина вскоре увидит свет
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Видео: Пожарные Дрожжановского района РТ поздравили татарстанцев с Новым годом
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Рустам Минниханов направил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Татарстанский полнометражный фильм выходит в прокат по Москве
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017
Из залетевшей под бензовоз легковушки в Лаишевском районе достали тело водителя
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
В разбившейся в аварии с бензовозом легковушке в Лаишевском районе могли погибнуть пять человек
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
Музей естественной истории Татарстана представил выставку снеговиков
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
В Перу шаманы провели церемонию с портретами Путина, Трампа и Мадуро
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
В Татарстане разработан документ, без которого перевозка детских групп в автобусах будет запрещена
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Появились фото страшной аварии с погибшей семьей в Лаишевском районе
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
Британский пилот поздравил с Новым годом маршрутом полета
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Бойца Мирзаева избили битами и ранили из пистолета
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Президент Татарстана и министр экономики ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
28 человек погибли в Багдаде в результате двух взрывов
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
Марат Ахметов: «2016 год для сельского хозяйства республики был успешным»
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Фото: водитель из Татарстана попал в смертельное ДТП около Пензы
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
В 2017 году в Татарстане планируется построить 2 млн 402 тыс. кв. метров жилья
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016