Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

02.01.2017 19:00 | новости Печать

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет быть доступным для миллионов пользователей по всему миру. Он не будет работать на устаревших гаджетах.

WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру, пишет "РИА Новости".

 
 
 

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Татпресса.ру

 


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