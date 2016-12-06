Будут ли платить пенсию работающим пенсионерам в 2017 году в России

01.01.2017 23:00 | новости

Не секрет, что в России люди пенсионного возраста часто работают из-за того, что им попросту не хватает денег. Известно, что среднероссийское пенсионное пособие составляет чуть более 10 тысяч рублей, поэтому люди в преклонном возрасте вынуждены ходить на работу.

В этой связи многие задаются вопросом: стоит ли ожидать индексацию пенсионных выплат в феврале следующего года или ее заменят единовременной выплатой?

Как подчеркивал Владимир Путин, Россия является социальной страной и для правительства социальные гарантии будут всегда приоритетными. Из этого стоит сделать вывод: в следующем 2017 году все пенсионеры РФ будут получать пенсии, пишет источник.

Нужно сказать, что работающие пенсионеры уже второй год подряд остаются без индексации пенсионных выплат. По словам главы министерства труда Максима Топилина, тема про пересчет пенсий трудоустроенных пенсионеров даже не обсуждалась.

Выходит, что 9,6 млн работающих пенсионеров будут получать пенсионные выплаты без индексации. Слухи о том, что работающие пенсионеры не будут получать пенсию, появились после того, как депутаты Госдумы предложили лишить пенсии богатых россиян преклонного возраста. Однако же, пока парламентарии не определились, сколько россияне этой категории должны зарабатывать в год, чтобы считаться богатыми: то ли 500 тысяч рублей, то ли миллион.

Вместе с тем стоит сказать, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на августовский перерасчет пенсии и единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, которую они получат уже в январе 2017 года.

Что касается неработающих пенсионеров, то в следующем году им можно ожидать индексации пенсии, которую, скорее всего, произведут в феврале.

В частности, пенсионные выплаты увеличат на процент годовой инфляции. По данным Минэкономразвития, сейчас инфляционный уровень составляет 5,8%.