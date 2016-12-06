Кукморян приглашаем на праздничные мероприятия!

Сегодня, 2 января, на площади перед Парком Победы
С 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).
С 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия на игровой Снеговика на Набережной поселка Кукмор).
В Парке
имени Атласа Булатова
С 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).
В селе Манзарас
С 10 до 13 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле школы).