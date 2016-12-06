В России придумали еще один штраф для водителей

02.01.2017 16:00 | ГИБДД сообщает

В настоящий момент наказания для водителей, которые умудряются проехать по платным дорогам без оплаты, не существует.

Однако, как заявил первый заместитель директора Автодора Иннокентий Алафинов, в скором будущем он может появиться. Проект подобного закона уже разработан Минтрансом совместно с Автодором и даже согласован с Минфином и Минэкономразвития. Правда, господин Алафинов не сообщил, о какой же сумме штрафа идет речь.

Кстати, в 2018 году в России должна появиться самая дорогая магистраль в стране — платная трасса протяженностью всего 2,6 км пойдет в обход Наро-Фоминска. Она будет длиной 2,6 км, а водителям легковых автомобилей придется заплатить за поездку 70 рублей, а водителям грузовиков в зависимости от класса машины — 100-230 рублей. Таким образом, магистраль станет самой дорогой платной дорогой в России из расчета на километр пути — 26 рублей на километр.

Для сравнения: проезд по участку трассы М4 в Московской области стоит 1,4 руб. за километр, по участку 15-58-й километр М11 — 10,2 руб. за километр, по объезду Одинцово — 14 руб. за километр. Если же говорить о Европе, то, к примеру, поездка по одному из самых протяженных платных маршрутов в Италии из Болоньи в Таранто длиной около 780 км обойдется в 3936 рублей или 5 руб./км пути. А в среднем максимальные цены на проезд по подобным дорогам в странах Старого света составляют 8-12 рублей за километр.

АвтоМайлРу