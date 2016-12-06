«Известия» составили гид по 10 самым заметным инициативам, которые начинают действовать с 1 января нового года. Повышение пенсионного возраста для госслужащих, льготы для социально ориентированных НКО, дополнительные помощники для депутатов и сенаторов, увеличение финансирования партий. Рядовые граждане больше не смогут купить пиво в больших пластиковых бутылках, а родителям предстоит освоить новые правила перевозки детей в автомобиле. Коллекторам предписано искать цивилизованные методы общения с должниками.
С января россияне будут жить по новым законам (ИЗМЕНЕНИЯ)
02.01.2017 13:00 | новости Печать
Повышение пенсионного возраста
Новые правила выхода на пенсию с 1 января 2017 года действуют для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности региона и муниципальные должности на постоянной основе. Все эти категории получат право на назначение и выплату страховой пенсии по старости: мужчины — по достижении возраста 65 лет, женщины — 63 лет. Однако увеличение «пенсионного порога» будет проходить поэтапно, ежегодно по полгода.
Закон о новостных агрегаторах
Крупные новостные интернет-агрегаторы с ежедневной аудиторией более 1 млн человек приравниваются к СМИ. Теперь они обязаны «проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения» и незамедлительно прекращать их распространение на основании предписания Роскомнадзора. Кроме того, нельзя использовать новостной агрегатор для разглашения сведений, составляющих гостайну, для распространения призывов к террору или публичного оправдания терроризма, для распространения порочащей информации. Наконец, агрегаторам теперь придется соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах.
Закон о коллекторах
Документ был принят после резонансной истории с коллектором из Ульяновска, который бросил в окно должнику «коктейль Молотова» и попал в кроватку двухлетнего ребенка. Теперь закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрозы, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство. Также коллекторы не имеют права раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам, не могут звонить должникам по ночам и чаще двух раз в неделю.
Выбивать долги теперь имеют право только кредитные организации, внесенные в специальный государственный реестр. Этот реестр будет вести уполномоченный правительством орган, который появится к концу года. Пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастет в 10 раз — с 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия взыскателя с должником увеличен также в 10 раз — до 2 млн рублей.
Налог на электронный контент
Иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, с 1 января 2017 года должны будут зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и платить налоги наравне со своими российскими конкурентами.
В частности, налог на добавленную стоимость (НДС) будет взиматься при продаже электронных книг, изображений, музыки, аудиовизуальных произведений, компьютерных программ (включая компьютерные игры), баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления и дополнительные опции.
Не надо будет платить НДС, если поставка товаров и услуг, заказанных через сеть, осуществляется офлайн, также не облагается налогом продажа программ и баз данных на материальных носителях, консультационные услуги по электронной почте и оказание услуг по предоставлению доступа в интернет. Для российских компаний, торгующих контентом через сеть, предусмотрены льготы.
Закон о поддержке социальных НКО
О том, что некоммерческие организации, действующие в социальной сфере, необходимо поддержать, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года. Теперь с 1 января НКО могут получить статус исполнителя общественно полезных услуг, что дает им льготы и преференции не менее чем на два года. Для получения такого статуса организация должна в течение как минимум одного года оказывать общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполнять функции иностранного агента, а также не иметь задолженностей по налогам и сборам.
Перечень услуг для социально ориентированных НКО утвердило в октябре правительство. В список вошли, в частности, услуги по оказанию социальной помощи пожилым людям, детям, инвалидам, людям в непростой жизненной ситуации, а также услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи и ряд других. Минэкономразвития считает, что в России уже сейчас де-факто действует более 140 тыс. социально ориентированных НКО, в которых работает около 900 тыс. человек.
Пивной закон
С 1 января запрещен выпуск и продажа пива в пластиковых бутылках объемом больше 1,5 л. Соответствующие поправки Госдума приняла в первом чтении еще в 2014 году.
Первые полгода можно распродавать старые заказы в крупных бутылках, но с 1 июля они должны исчезнуть из продажи. За нарушения закона предусмотрены штрафы: до 200 тыс. для должностных лиц, до 500 тыс. — для юридических.
Закон о детских автокреслах
Смягчена норма об обязательном использовании автокресел для детей возрастом младше 12 лет. Теперь детей от 7 до 12 лет можно перевозить без специальных устройств, но только на заднем сиденье, пристегнув штатным ремнем безопасности. А вот при перевозке ребенка на переднем сиденье по-прежнему придется использовать полноценное автокресло. Детей до 7 лет можно будет возить только в креслах — все прочие «специальные удерживающие устройства» с 1 января исключены. Штраф за нарушения остается прежним — 3 тыс. рублей. Вдобавок появится и новый вид «дорожного» штрафа — 500 рублей за оставление в салоне машины ребенка младше семи лет.
Закон о парламентских помощниках
Сейчас у каждого депутата два помощника по работе в Госдуме и три помощника по работе в регионе, фонд оплаты труда на всех составлял 165 тыс. рублей. Теперь эта сумма увеличивается до 230 тыс. За счет этой разницы депутаты получат еще двух помощников в регионе, от которого они избраны. Изменения призваны помочь парламентариям наладить качественную коммуникацию с избирателями. Новые правила коснутся и членов Совета Федерации — у них тоже появятся дополнительные помощники.
Закон об увеличении финансирования партий
С 1 января парламентская партия будет получать из бюджета за голос каждого проголосовавшего за нее избирателя не 110 рублей, как раньше, а 152. По новым правилам «Единая Россия» будет получать 4,3 млрд рублей, КПРФ и ЛДПР почти поровну — по миллиарду, а «Справедливая Россия» — 0,5 млрд рублей. По сравнению с прошлой думской пятилеткой свой доход увеличат только единороссы и либерал-демократы.
Дополнительных выплат из бюджета при этом не потребуется — фактически парламентская четверка перераспределила между собой ту сумму, которую ранее получала из бюджета партия «Яблоко», набравшая на выборах в Думу 3% голосов в 2011 году, что также давало право на госфинансирование.
Закон о публичном обсуждении госзакупок от 1 млрд рублей
С 1 января вступит в силу постановление правительства, которое утверждает правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такое обсуждение станет необходимым, если закупки проводятся конкурентными способами (например, не у единственного поставщика или монополиста) и начальная цена контракта превышает 1 млрд рублей. Не выносятся на обсуждение контракты по гособоронзаказу, повторные аукционы и конкурсы, запросы предложений, запросы котировок на гуманитарную помощь либо ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Проводить обсуждение должны заказчики и ряд отдельных видов юрлиц. Обязательное общественное обсуждение должно проходить в два этапа в специализированном разделе, который будет создан в единой информационной системе (ЕИС), и в виде очных публичных слушаний. На площадке ЕИС участвовать в обсуждении, оставлять свои комментарии и предложения смогут любые юрлица, физлица и госорганы, пишут "Известия"
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
МВД по РТ: В новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не допущено
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
400 сотрудников полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок на территории 163 елочных городков.
11:19 02.01.2017
На газопроводе в Баку прогремел второй взрыв
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
Это второе подобное происшествие в столице Азербайджана за пять дней.
10:16 02.01.2017
После обрушения дома в Казахстане возбуждено уголовное дело
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
В поселке Шахан Карагандинской области в результате обрушения жилого дома погибли девять человек.
09:55 02.01.2017
Султан Сафин: «Сегодня на одну нашу “тюбетейку” приходится 20-30 заведений, продающих шаурму»
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Основатель первой татарской сети быстрого питания «Түбәтәй» рассказал, когда в Татарстане появятся свои аналоги Макдоналдса, с очпочмаками.
09:50 02.01.2017
Во время теракта в Стамбуле погибла россиянка
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Других жертв из числа граждан России среди погибших и раненых нет.
09:32 02.01.2017
Новый роман Шамиля Идиатуллина вскоре увидит свет
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Книга «Город Брежнев» поступит в продажу в начале нового года.
09:15 02.01.2017
Видео: Пожарные Дрожжановского района РТ поздравили татарстанцев с Новым годом
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Спасатели записали видео, в котором использованы кадры ликвидации последствий дорожных аварий и тушения пожаров.
22:08 01.01.2017
Рустам Минниханов направил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт.
15:44 01.01.2017
На пустыре у театра кукол «Экият» построят сказочный парк аттракционов
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Временно пустующая площадь по первоначальному замыслу должна была составить единый ансамбль со зданием театра.
14:52 01.01.2017
Татарстанский полнометражный фильм выходит в прокат по Москве
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017
В январе 2017 года картину «Семейные хлопоты» покажут в 12 столичных кинотеатрах.
13:03 01.01.2017
Из залетевшей под бензовоз легковушки в Лаишевском районе достали тело водителя
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
В разбившейся в аварии с бензовозом легковушке в Лаишевском районе могли погибнуть пять человек
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
Музей естественной истории Татарстана представил выставку снеговиков
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
В Перу шаманы провели церемонию с портретами Путина, Трампа и Мадуро
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
В Татарстане разработан документ, без которого перевозка детских групп в автобусах будет запрещена
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Появились фото страшной аварии с погибшей семьей в Лаишевском районе
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
Британский пилот поздравил с Новым годом маршрутом полета
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Бойца Мирзаева избили битами и ранили из пистолета
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Президент Татарстана и министр экономики ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
28 человек погибли в Багдаде в результате двух взрывов
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
Марат Ахметов: «2016 год для сельского хозяйства республики был успешным»
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Фото: водитель из Татарстана попал в смертельное ДТП около Пензы
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
В 2017 году в Татарстане планируется построить 2 млн 402 тыс. кв. метров жилья
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016
Под Мензелинском легковушка влетела под грузовик
Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.
10:05 31.12.2016
Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.
10:05 31.12.2016
В 2016 году число несчастных случаев на стройках Татарстана сократилось на треть
Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.
10:00 31.12.2016
Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.
10:00 31.12.2016
«Ак Барс» Банк и Сбербанк выплатили вкладчикам Татфондбанка более 25,7 млрд рублей
Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.
09:42 31.12.2016
Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.
09:42 31.12.2016