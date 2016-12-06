В Россию нагрянут рождественские морозы

02.01.2017 10:00 | новости Печать

В Россию нагрянут рождественские морозы

На каникулах россиян ждет настоящая зима. В какие дни остаться дома, а в какие отправиться на прогулку, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

На европейской части России каникулы будут морозными. После новогодней ночи с плюсовой температурой столбик термометра постепенно пойдет вниз.

В Центральном округе 2-го января еще будет держаться околонулевая температура, 3-го уже 1-6 градусов мороза с небольшим снегом. Резкое похолодание в регионе произойдет 4-го января, температура понизится до 11-16 градусов мороза, днем 9-14 мороза. Похолодание продолжится 5-6 января: ночью 16-21 градусов мороза, днем 11-16 со знаком минус. Мороз отступит только к Рождеству. Но погода станется зимней - 10 - - 15 градусов. К концу следующей недели мороз спадет температура установится на отметке -2 - -7 градусов.

В Калининградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии 3-го января температура опустится до 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 днем. Пройдет снег, возможен сильный ветер и метели. К 4-му января ночная температура опустится до 15-20 градусов мороза, днем 13-18 градусов.

В Архангельской, Вологодской областях, Коми и Ненецком округе резкое похолодание ожидается 2-го января. Ночью 18-23 градусов мороза, днем до - 20 градусов. Дальше ночная температура опустится до - 30 градусов, дневная до - 25. К 4-му января ночная температура может опуститься до - 33 градусов.

Снежные каникулы ожидаются в Поволжье. Там сильные метели, заносы на дорогах. Температура будет понижаться: 2-3 января 3-10 мороза в ночные часы, днем 1-6 градусов со знаком минус. А 4 января сразу станет холоднее на 10 градусов: ночью 15-20 градусов мороза, днем 10-15. В среднем Поволжье небольшие морозы - 2 - - 7 градусов. Только 4-го января температура ночью понизится до - 12 градусов.

На черноморском побережье 2 января до 8 градусов тепла, в Крыму + 1 - + 6 градусов. А 4-го января погода ухудшится: снег, мокрый снег и гололед на дорогах.

 

 

Холодно на севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. На Ямале 2 января ночью 32-37 градусов мороза, местами до - 45, днем 28-33 градусов со знаком минус, местами до - 43. В Ханты-Мансийском округе - 20 градусов ночью и днем, но погода с ветром и метелью.

В Западной Сибири температура не будет опускаться ниже - 20 градусов. Ночью в среднем -15 градусов, днем 3-8 градусов мороза. В Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайском крае сильный снегопад, днем от 7 мороза до 0 градусов. Ночью до 10 градусов мороза, при прояснениях возможно понижение температуры до - 19 градусов.

Холодно на севере Красноярского края. На севере Таймыра по ночам столбик термометра будет опускаться ближе к отметке - 50 градусов, днем до - 37 градусов. В Эвенкии и Туруханском районе значительно теплее, при прояснениях ночью температура может опуститься до - 30. Но в основном 12-17 градусов мороза, днем 7-12 градусов со знаком минус. В центральных и южных районах Красноярского края днем возможна даже оттепель, ночью 8-12 градусов мороза, снег, метель, порывы ветра.

В континентальных районах Хабаровского края и Амурской области погода без осадков. Ночная температура около - 25 градусов, местами до - 35. Днем 12-17 градусов мороза. Теплеет в Якутии, 2 января всего 12 градусов мороза. Несколько дней назад там было ниже - 40 градусов. По восточным районам и арктическому побережью метель. В Приморье от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На Курильских островах ветрено, временами небольшой снег. Без активных циклонов на Сахалине. Но на Камчатке ветер до 20 метров в секунду.


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