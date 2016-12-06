В Кукморе проходит операция "Пиротехника"

02.01.2017 17:00 | новости

До 10 января 2017 года сотрудники правоохранительных органов проводят ежегодную оперативно-профилактическую операцию «Пиротехника».

Цель оперативной профилактической операции – не допустить продажу товаров вне специализированных магазинов или отделов без сертификатов, ненадлежащего качества или с истекшим сроком годности. Во время рейдов по торговым точкам, реализующим пиротехнику, также проверяются правила хранения продукции и пожарная безопасность торговой точки.

Жителям нашего района необходимо помнить, что фальсифицированная пиротехника – это угроза для жизни, и в первую очередь для детей. Поэтому безопасную пиротехническую продукцию необходимо покупать только в специализированных магазинах и четко соблюдать инструкции по ее применению.

К примеру, за торговлю либо перевозку пиротехнических изделий без сертификатов качества согласно ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) предусматривается штраф от 2 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара в зависимости от юридического статуса нарушителя.

За продажу изделий в несанкционированном месте будет составлен административный протокол по статье 3.2. часть 1 КоАП РТ (нарушение порядка организации уличной торговли), которая предусматривает наказание в виде штрафа от одной до пятидесяти тысяч рублей, также в зависимости от юридического статуса нарушителя.

При этом стоит отметить что запуск салютов и фейерверков (пиротехнических изделий I-III классов опасности с радиусом опасной зоны от 0,5 до 20 метров) в Кукморском районе разрешено на площадке, расположенная на месте проведения районного Сабантуя на окрайне д. Киндеркуль, при этом минимальное расстояние до жилых домов должно быть не менее 450 метров.