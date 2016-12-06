За что стреляли в Диму Билана?

01.01.2017 22:00 | Общество

Артист знал об опасности, но все равно шел на риск. В середине 90-х Дима Билан строил дельтапланы и воровал помидоры с полей. Подруга музыканта рассказала, в какие переделки они попадали и почему ей приходилось долгие годы его обманывать.

Билан гастролирует с юбилейным туром «35 Неделимые». Накануне важной даты Дима побывал в кабардино-балкарском городе Майский под Нальчиком. Там в 10 лет он пошел в музыкальную школу и окончил ее по классу аккордеона. На одном из занятий Билан познакомился с Олей Веретельник на четыре года младше его – ребята сдружились и до сих пор сохранили близкие отношения, сообщает "СтарХит".

«Мы росли во время, когда еще не было интернета, – продолжает Ольга. – Чтобы позвать гулять, приходилось заходить друг за другом, а не звонить, как сейчас, – в этом была особая романтика. Развлечения тоже придумывали сами. Например, у мальчишек тогда была мода строить летательные аппараты. Диму она тоже не обошла стороной. В округе было много невысоких домов, и ребят не покидала мысль забраться на один из них с дельтапланом и… взлететь. Рядом со школой, где мы учились, находилась пристройка к спортивному залу – именно ее мы с Димой и выбрали в качестве «взлетной полосы». Самолет он смастерил из подручных средств...

...В то время его семья жила в квартире, но параллельно папа своими руками строил дом. Дима часто помогал отцу, даже клал одну из стен. Из того, что оставалось – доски, гвозди, фанера, – Дима и сделал дельтаплан размером где-то полметра на полметра. На это у него ушло пару дней. Когда летательный аппарат был готов, Дима позвал несколько друзей, в том числе и меня, к пристройке, взобрался на нее, как следует разогнался и запустил свое детище. С замиранием сердца мы все наблюдали, как дельтаплан пролетел три метра и... с грохотом спикировал. Но знаете, Дима не сильно расстроился. Пожал плечами: «Еще сделаю». И пошел собирать обломки.

В детстве, как и сейчас, Диме на месте не сиделось, он постоянно искал приключений. В возрасте восьми лет, еще до знакомства со мной, он с компанией мальчишек со двора шастал по общественным полям в поисках помидоров, малины, черешни, клубники, винограда и яблок. Обычно эти похождения заканчивались удачно – ребята набирали полные карманы добычи и довольные возвращались домой. Но однажды местный сторож, который раньше не отличался повышенной бдительностью, проявил чудеса наблюдательности. Дал очередь из ружья солью по пятым точкам нескольких мальчишек – и Димы в том числе. Попал ему в ногу – к счастью, не сильно. Но этот случай не отбил у воришек охоты лакомиться чужими фруктами».

Источник: www.tatpressa.ru