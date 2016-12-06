Гороскоп на 2 января 2017 года для всех знаков зодиака

01.01.2017 21:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 2 января 2017 года

В этот день стоит поберечь и здоровье, и репутацию. Если вам не все равно, что думают о вас другие люди, старайтесь вести себя более осмотрительно. В общении с партнёром по браку проявите сдержанность. Обстоятельства будут лишать вас уверенности в собственных силах, талантах и возможностях. Не исключено, что вам напомнит о себе некое неприятное событие, заставляя забыть о недавнем праздничном настроении.

Гороскоп для Тельца на 2 января 2017 года

Сегодня стоит проявить осторожность и свести к минимуму любые инициативы. Новые заманчивые планы будут прекрасны в вашем воображении, но в реальности быстро заведут в тупик. Звезды также советуют вам отказаться от участия в чужих интригах (разве что вы захотите заодно поучиться на чужих ошибках). Не исключены напряжённость и эмоциональное отчуждение при общении с близкими и дальними родственниками.

Гороскоп для Близнецов на 2 января 2017 года

Имеет смысл отказаться от развлекательных мероприятий, а также от решительного и бесповоротного шага в сердечных делах. Оставьте все как есть и постарайтесь трезво оценить ситуацию, большего от вас не требуется. Возможны огорчения, вызванные поступком ребёнка, беспокойством за его здоровье или судьбу. Взрослеющим детям предоставьте свободу, но не отказывайтесь полностью от контроля за их поведением.

Гороскоп для Рака на 2 января 2017 года

Сегодня сами небеса воздвигают преграды на пути к исполнению ваших желаний. Возможно, это даже к лучшему. Нетерпение и чрезмерная целеустремленность способны сыграть с вами злую шутку. Берегите здоровье, откажитесь от новых инициатив и чрезмерных удовольствий, не подвергайте себя опасностям. Если вы глубоко верите в свой успех и не боитесь испытать себя на прочность, проявите максимальную собранность.

Гороскоп для Льва на 2 января 2017 года

Не самый подходящий день для развития зарубежных связей и дистанционного общения. Чем больше расстояние между вами и другим человеком, тем более вы будете склонны видеть в нем недостатки и не замечать достоинства. Это подходящий момент для цивилизованного разрыва с теми, кто не оправдал ваших ожиданий. Не исключена временная разлука с близкими людьми. Имеет смысл отложить начало поездки.

Гороскоп для Девы на 2 января 2017 года

Помните, что сегодня нет времени на долгие репетиции, все должно удаваться с первой же попытки. Будьте готовы к возможному поражению либо к высокой цене, которую заплатите за свою смелость. Скорее всего, это будут какие-либо ограничения, лишения (например, отказ в душевной близости, отсутствие помощи, сокращение финансового лимита, нехватка времени). Не исключено снижение аппетита и резкий упадок сил.

Гороскоп для Весов на 2 января 2017 года

Отношения с окружающими в этот день могут стать натянутыми и напряжёнными. Если между вами и постоянным партнёром пролегло непонимание, не пытайтесь поправить дело нотациями или холодным неприступным видом. Звезды также не советуют вам ходить в поисках примирения давно знакомыми проторенными путями, ведущими в никуда. Попробуйте найти более оригинальный и тонкий способ выразить свои чувства.

Гороскоп для Скорпиона на 2 января 2017 года

Каковы бы ни были ваши текущие планы, вам придётся вплоть до вечера помнить о самодисциплине. Даже в привычных бытовых вопросах стоит проявить дополнительную собранность и аккуратность, иначе неожиданно для вас и окружающих все пойдет вкривь и вкось. Обнаруженные неполадки исправляйте как можно быстрее. При этом лучше опираться на стандартные правила, а интуицией пользоваться в последнюю очередь.

Гороскоп для Стрельца на 2 января 2017 года

Прилив вашей энергии будет частично блокироваться ограничивающими обстоятельствами. В таких сферах, как любовь, интимные отношения, творчество, игра, вам будет трудно развернуться в полную силу. Однако вы вполне способны преодолеть сопротивление среды, проявив осторожность и аккуратность. Постарайтесь сразу же вписаться в установленную другими людьми стандартную систему правил, тогда у вас все получится.

Гороскоп для Козерога на 2 января 2017 года

Велика вероятность ограничений, отказов, запретов. Завершение дел может сопровождаться грустным настроением или ощущением упадка физических сил, страхами и опасениями. Воздержание вам не повредит, но умеренность в питании и аскетизм в быту не стоит доводить до абсурда. Примите превентивные меры, если вы подвержены простудным заболеваниям. Постарайтесь не выяснять отношений с близкими: скорее всего, это ничего не даст.

Гороскоп для Водолея на 2 января 2017 года

Вам стоит быть разборчивее в выборе знакомств. Желательно избегать неперспективных связей и заведомо бесполезных разговоров. Это подходящее время для окончания полемики, разрыва контактов с непорядочными людьми. Возможно, вам придётся искать правильный баланс между собственными убеждениями и требованиями момента. Чтобы найти нужное решение, избегайте долгих размышлений и действуйте интуитивно.

Гороскоп для Рыбы на 2 января 2017 года

Оригинальные фантазии сегодня хороши лишь как десерт, но не как основное блюдо. Если не хотите неприятностей, занимайтесь лишь теми задачами, которые непосредственно вас касаются, а во всех прочих вопросах займите отстраненную позицию. Не исключено, что вам придётся упорядочить свои финансовые дела, порвать старую дружбу, взять на себя кратковременные обязательства.