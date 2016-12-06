Гороскоп на 2017 год по восточному календарю

01.01.2017 19:00 | Общество

Крыса

Вряд ли Крысам стоит рассчитывать на покровительство хозяина года. Слишком уж много у них разногласий на «идейном уровне». А посему и строить грандиозные планы Крысам не следует. Задача большинства из них состоит в том, чтобы удержаться на тех же позициях, на которых они встретят 2017 год. Доходы Крыс по сравнению с прошлым годом не увеличатся и не уменьшатся существенно. По возможности представителям этого знака следует избегать смены деятельности, особенно если новая работа будет связана с большим коллективом.

Крысам в 2017 году нужно себя беречь. Если есть возможность, желательно пройти полное обследование организма. Проблемы в этот период Крысам может создать желудок.

Женатые и замужние Крысы рискуют испытать в 2017 году новую любовь. Этому нужно стараться сопротивляться. Дело в том, что в год Петуха Крысам нередко будут встречаться на пути люди легкомысленные, и риск влюбиться именно в такого человека довольно велик. Личная жизнь холостых Крыс, вероятно, кардинально не переменится.

Бык

Быкам в год Петуха удастся исправить некоторые из ошибок, допущенных ранее. И поэтому они могут смело ожидать больших событий, ярких эмоций, новых впечатлений. Карьерные перспективы у Быков достаточно оптимистичны. Им будет сопутствовать удача, в особенности в тех видах деятельности, где от них требуются организаторские и ораторские таланты. У многих из них кроме основного источника доходов появится еще и дополнительный, так что денег Быкам наверняка хватит и на запланированные приобретения, и на развлечения, и на капиталовложения. Больше того, этим людям рекомендуется не копить деньги «под матрацем», а вкладывать их в дело.

Проблем с самочувствием, требующих внимания, у Быков в 2017 году будет всего две. Первая связана с нервной системой, вторая – с режимом питания. Быкам желательно уже сегодня начать настраиваться на то, чтобы находилась возможность совершать пешие прогулки, отправиться в отпуск, позволить себе релакс-процедуры. Что же касается режима питания, то речь здесь идет о том, чтобы обратить внимание на его сбалансированность и полезность.

Времени на личную жизнь у Быков будет достаточно. Одинокие Быки явно не будут обделены любовью противоположного пола. Быки, уже состоящие в браке, смогут уделять внимание семейным делам и решать бытовые вопросы.

Тигр

В этот год Тигры будут решать текущие задачи, а вот стратегические цели им лучше в 2017 году перед собой не ставить. Возможности для карьерного роста велики. Но проблемы в этом плане могут возникнуть из-за чрезмерной категоричности Тигров или из-за желания охватить все и сразу. Чтобы этого избежать, Тиграм желательно делать то, что запланировано. Если с самого начала года Тигры будут последовательны, то сложности будут решаться безболезненно. Если Тигры все будут делать правильно, то им не только удастся удержать свои финансовые позиции, но и решить старые денежные проблемы.

Никаких существенных разладов в работе организма Тиграм опасаться не стоит.

Личная жизнь Тигров в 2017 году обещает быть насыщенной. Не всегда, конечно, события в ней будут исключительно позитивными, но скучать этим людям точно не придется. Одинокие Тигры имеют большие шансы встретить в год Петуха человека своей мечты. Женатые Тигры должны придержать личные амбиции. В целом же, чтобы достичь максимально возможной гармонии в отношениях с противоположным полом, Тиграм следует поменьше ворчать и придираться.

Кролик

Для Кроликов 2017 год окажется отнюдь не безоблачным, но пассивно мириться с трудностями они явно будут не намерены. В профессиональной сфере Кролики будут хорошо знать, чего они ждут от своей работы. В 2017 году им, вероятно, придется часто разъезжать. Это принесет много приятных моментов. Для тех из них, кто занят в бизнесе, поездки принесут новые полезные контакты, остальным позволят приобрести опыт и впечатления. Немалое число Кроликов в этот период благодаря профессии смогут укрепить или улучшить свой социальный статус.

Существенных финансовых проблем Кроликам в 2017 году, скорее всего, удастся избежать. Причем, им нужно учесть, что первая его половина окажется более удачной в этом плане, чем вторая.

Зимой для Кроликов велики риски простудных заболеваний. Кроме того, тем, кто страдает различными формами хронических болезней, стоит опасаться их обострения.

Семья для родившихся под этим знаком обещает стать чем-то вроде тихой гавани, в которой они смогут укрыться от житейских проблем. Женатые и замужние Кролики могут не опасаться потрясений и неприятных сюрпризов со стороны своих половинок. Одинокие – получат шанс встретить потенциальных спутников жизни.

Дракон

Петух симпатизирует Драконам. Представители этого знака должны суметь воспользоваться этой тайной поддержкой и извлечь из нее максимум пользы. Вряд ли Драконам нужно опасаться, что кто-то станет чинить им серьезные препятствия в профессиональной сфере. Однако в любом случае им желательно соблюдать правила общения, потому что именно проблемы с людьми в 2017 году будут представлять для карьеры Драконов наибольшую опасность. Самыми успешными для них станут области, связанные с индивидуальной деятельностью.

Финансовая сторона жизни будет Драконов в основном радовать. Особенно удачной для них станет первая половина года.

В плане здоровья у Драконов будет источник для беспокойства – это их собственные нервы. Представители этого знака будут подвержены раздражительности, бессоннице. Но если Драконы сумеют организовать собственную жизнь так, чтобы не доводить себя до стресса, то проживут год без особых хлопот со здоровьем.

Немало холостых Драконов решат расставить наконец акценты в своих отношениях с любимыми, заключив брак. Хотя некоторые, напротив, захотят поставить в них точку, расставшись. Женатые должны привести свои отношения со второй половинкой к разумному балансу и не выпячивать себя.

Змея

Хозяин года благоволит к Змеям. Эти два знака – настоящие астрологические друзья. Возможны позитивные перемены, которые многие из Змей впоследствии назовут началом нового этапа своей жизни.

На значительный успех могут рассчитывать Змеи, занимающиеся собственным бизнесом. В 2017 году в их окружении будут в основном достойные партнеры. Для тех из Змей, которые трудятся в большом коллективе, год Петуха станет временем комфортных взаимоотношений. С деньгами особых проблем в 2017 году у Змей не предвидится. Правда, возрастут расходы, и не будет времени и желания заниматься планированием своего бюджета.

Петух обеспечит Змеям отменное самочувствие в начале года. И даже если они вовсе не будут заботиться о своем здоровье и станут жить, что называется, на износ, то этого потенциала достанет, по меньшей мере, на всю первую половину года.

Личная жизнь обещает сложиться для Змей удачно. Они в 2017 году будут потрясающе привлекательны. Но любовные приключения, если Змеи дадут себе волю, рискуют завести их слишком далеко.

Лошадь

В 2017 году Лошади должны будут идти по жизни самостоятельно, без помощи хозяина года, но не стоит слишком расстраиваться по этому поводу. Ведь в некоторых ситуациях отсутствие поддержки гораздо лучше поддержки неуклюжей. К тому же представители этого знака вполне в состоянии сами справляться с проблемами.

Карьера в год Петуха будет занимать в жизни Лошади доминирующее положение: возникнет масса возможностей наладить новые профессиональные связи. Осенью многим из них предстоит пережить сложную ситуацию, ожидается какая-то глобальная проверка или что-то в этом роде.

Расходы в год Петуха у Лошадей могут увеличиться, это связано с тем, что многие из них захотят заняться обустройством своего жилища.

В 2017 году своему здоровью Лошадям желательно уделять внимание постоянно. В первой половине этого года проблемы могут возникнуть в работе мочеполовой системы и почек. Нужно быть максимально осторожными тем, кто увлекается зимними видами спорта. Высок риск травматизма.

Год Петуха обещает пройти для большинства Лошадей под знаком страсти. Холостые будут влюбляться и почти тот час же охлаждаться. Женатые и замужние – вспыхивать эмоциями, срываться не по делу. Но особенно неприятной темой станет для них чувство ревности.

Коза

У Петуха к Козам может быть немало претензий. Однако Козы терпеливы, не злы, внимательны. Они сумеют найти к нему подход и в конце концов заставить Петуха начать относиться к себе лояльно. В профессиональной сфере для Коз прогнозируется стабильное время. Им и не стоит слишком уж усердствовать на работе, доводя свой организм до истощения. А также доверять людям без оснований к этому. Вероятность оказаться в «связке» с кем-нибудь некомпетентным или необязательным существует, и это может создать для Коз несколько неприятных моментов, которые способны ударить по их репутации.

Финансовая сторона жизни будет в основном Коз радовать. У многих в 2017 году может появиться новый – и весьма существенный – источник дохода.

В 2017 год Козы вступят с хорошим потенциалом здоровья, сумеют избежать недоразумений, связанных с утратой хорошего самочувствия.

Для Коз, которые уже состоят в браке или окончательно приняли решение узаконить свои отношения, год Петуха пройдет спокойно, если они сами не вздумают взбрыкнуть и попытаться поднять свою самооценку за счет измены. Незамужние и неженатые Козы в большинстве своем испытают настоящий успех у противоположного пола. У некоторых даже появится возможность завести сразу несколько романов, между прочим, делать это им категорически не рекомендуется.

Обезьяна

Петух относится к Обезьянам несколько скептически. Обезьянам в этой ситуации нужно доказать ему, что они заслуживают покровительство хозяина года.

Возможности в профессиональной сфере у Обезьян очень даже неплохи. Правда, воспользоваться ими сумеют не все представители этого знака. Препятствием к успеху могут стать два момента. Первый – финансовая стабильность. Пока у Обезьян есть деньги, они не станут «заморачиваться» карьерными свершениями и будут в первую очередь уделять внимание собственным увлечениям. Второй – обезьяний характер. Эти натуры вспыльчивы и переменчивы. Ради того, что они считают принципами, они могут поступиться рациональным и явно выгодным. Впрочем, нужно констатировать, что, к счастью, у многих Обезьян принципы и выгода в год Петуха совпадут.

Состояние здоровья Обезьян в течение 2017 года будет нуждаться во внимании. Встречать год Петуха некоторым из них придется с нарушениями работы печени. И эту проблему ни в коем случае не следует пускать на самотек в течение года.

Очень удачно может сложиться 2017 год для одиноких Обезьян. У них будет немало шансов встретить свою Большую Любовь, но заключать брак в 2017 году лучше не спешить, будет много бытовых проблем.

Семейным Обезьянам не о чем особо переживать. Их отношения с супругами не предвещают эксцессов.

Петух

Представители этого знака, имея в 2017 году явные преимущества перед всеми прочими, могут совершенно непростительным образом не пользоваться ими, а некоторые из них даже умудрятся навредить сами себе. Между тем Петухи в этот период – хозяева, и им многое будет прощаться.

Карьерные перспективы у Петухов очень даже неплохи. Многие из них могут рассчитывать на повышение, или на улучшение условий труда, или на расширение полномочий. Правда, это пока что не принесет им дополнительных доходов. Да и усилий определенных тоже потребует, потому что на покровителей рассчитывать Петухам особо не придется.

С финансовой точки зрения Петухов в 2017 году ожидает не самый простой период. Большинству из них предстоят незапланированные траты, которые рискуют «вымыть» не только все деньги из кошельков, но и то, что было припрятано «на всякий случай».

В 2017 году Петухов могут начать беспокоить старые проблемы со здоровьем, хронические болезни.

Петухи, уже связанные узами брака, проживут этот год достаточно спокойно. У них будет желание радовать своих близких приятными вещами, заботиться о них. И в ответ они тоже станут получать сполна понимания и заботы. Одинокие Петухи будут в активном поиске, но стоит сдерживать свою ревнивость.

Собака

У Собак найдутся поводы быть недовольными хозяином года. А вот Петух со своей стороны будет убежден, что делает для них только хорошее. Впрочем, Собаки не без характера, поэтому настаивать на своем будут несмотря ни на что. И кое в чем им удастся отстоять себя.

Те Собаки, которые работают в коллективе, должны приготовиться к некоторой напряженности в отношениях с коллегами. И взять за правило максимальную степень миролюбия. Тем Собакам, у которых появится возможность подняться на ступеньку в карьерной лестнице, нужно непременно воспользоваться этим. Даже если изначально новая должность будет казаться слишком неспокойной, это не имеет значения. Дело в том, что впоследствии у Собак неоднократно появится возможность убедиться: на новом месте шансов проявить себя будет не в пример больше, чем на нынешнем.

В целом количество денег у большинства Собак будет пропорционально количеству усилий, затрачиваемых для того, чтобы их заработать. Добросовестное отношение к делу непременно окупится финансово.

Чтобы чувствовать себя удовлетворительно в 2017 году, Собакам желательно избегать крайностей. Особое внимание стоит обратить на свой рацион питания и физические нагрузки. Но это должно быть что-нибудь этакое, а не механические упражнения в тренажёрном зале или утренняя зарядка на балконе дважды в неделю.

В плане отношений с противоположным полом хозяин года готов помогать Собакам от души. Одиноким представителям этого знака он обещает успешный поиск своей половинки. Большинство Собак, уже нашедших свою вторую половинку, проживут 2017 год в ореоле романтики и взаимной заботы.

Кабан

Кабаны сумеют подстроиться под хозяина года. Они не станут много самовольничать, а позволят Петуху где-то избавить их от проблемы, где-то помочь справиться с возникшими недоразумениями.

Карьерные перспективы Кабанам прогнозируются впечатляющие. Руководство высоко оценит их таланты и умения. Но это вовсе не означает, что Кабаны могут позволить себе просто плыть по течению. Напротив, представителям этого знака предписывается внимательное отношение ко всем рабочим вопросам, готовность к поиску нестандартных решений.

Недостатка в деньгах в год Петуха у Кабанов не предвидится. У кого-то из них доход увеличится благодаря повышению по службе, бизнесменам удастся приобрести новых деловых партнеров. Однако астрологи все же рекомендуют не сорить деньгами, а тратить их разумно.

Ничего критичного для здоровья Кабанам в 2017 году не грозит. Главных же источников проблем с самочувствием у них будет два – зубы и опасность травматизма.

Личная жизнь потребует от Кабанов немало внимания. На горизонте может замаячить новая любовь, путая им все карты и подталкивая к измене. Слишком велика вероятность, что тайное станет явным. Хлопоты, скорее всего, будут создавать дети и родня, и это тоже может вносить разлад во взаимоотношения с партнером.

Источник: predskazanie.ru