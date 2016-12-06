С 1 января в России введут электронные паспорта

01.01.2017 18:00 | новости Печать

С 1 января в России введут электронные паспорта
С 1 января граждане РФ будут получать новый вид документов для удостоверения личности. Из полученной информации от Министерства экономического развития следует, что данный документ будет обязателен для того, чтобы получить электронные услуги.
Новый электронный документ будет представлять из себя информационный носитель, содержащий все персональные, биометрические и иные данные. Фиксация этой указанной информации будет осуществляться в визуальной и электронной формах. По размерам ничем не будет отличаться от размеров банковских карт.
 
Электронный аусвайс будет состоять из таких элементов: цифровое фото гражданина, изображение личной подписи гражданина, защитное изображение персональных данных, код государственного органа, который выдал документ, идентификационная метка удостоверения, информация о регистрации гражданина.
 
Исходя из вышеизложенного, электронный паспорт может заменить и привычный всем гражданам удостоверяющий документ, и универсальную карту банка, сообщает  svopi.ru


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