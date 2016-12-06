Начальник районного Управления Пенсионного фонда Альфинур Сабитова: «Свою работу я выполняла добросовестно, всегда старалась помогать людям»

01.01.2017 17:00 | новости

- С 2016 годом я решила завершить свою трудовую деятельность. Мой трудовой стаж составляет 48 лет, из них 28 проработала в социальной сфере. Свою работу я выполняла добросовестно, всегда старалась помогать людям. Но не всем можно помочь так, как им хочется, ведь мы работаем в рамках закона. Все же думаю, что на меня никто не остался в обиде. Сегодняшним и будущим пенсионерам я желаю крепкого здоровья, чтобы пенсии их радовали, а также спокойной и счастливой жизни в кругу близких.

Я также руковожу районным отделом Союза пенсионеров, кабинет которого находится в здании Пенсионного фонда. Думаю, вместе с пенсионерами мы будем работать в этой общественной организации. Пусть новый год всем нам принесет благополучие.