Ильяс Гайнутдинов, Кукмор
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №3
01.01.2017 11:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Из залетевшей под бензовоз легковушки в Лаишевском районе достали тело водителя
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.
19:10 31.12.2016
В разбившейся в аварии с бензовозом легковушке в Лаишевском районе могли погибнуть пять человек
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.
18:46 31.12.2016
Музей естественной истории Татарстана представил выставку снеговиков
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.
18:12 31.12.2016
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.
17:01 31.12.2016
На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
В Перу шаманы провели церемонию с портретами Путина, Трампа и Мадуро
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.
15:32 31.12.2016
В Татарстане разработан документ, без которого перевозка детских групп в автобусах будет запрещена
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.
14:54 31.12.2016
Появились фото страшной аварии с погибшей семьей в Лаишевском районе
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.
14:48 31.12.2016
Британский пилот поздравил с Новым годом маршрутом полета
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».
13:40 31.12.2016
Бойца Мирзаева избили битами и ранили из пистолета
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.
13:14 31.12.2016
Президент Татарстана и министр экономики ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.
12:51 31.12.2016
28 человек погибли в Багдаде в результате двух взрывов
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
54 человека получили ранения.
12:12 31.12.2016
Марат Ахметов: «2016 год для сельского хозяйства республики был успешным»
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.
12:05 31.12.2016
Фото: водитель из Татарстана попал в смертельное ДТП около Пензы
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.
11:38 31.12.2016
Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».
11:20 31.12.2016
В 2017 году в Татарстане планируется построить 2 млн 402 тыс. кв. метров жилья
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.
11:06 31.12.2016
Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.
10:34 31.12.2016
Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016
Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.
10:09 31.12.2016
Под Мензелинском легковушка влетела под грузовик
Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.
10:05 31.12.2016
Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.
10:05 31.12.2016
В 2016 году число несчастных случаев на стройках Татарстана сократилось на треть
Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.
10:00 31.12.2016
Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.
10:00 31.12.2016
«Ак Барс» Банк и Сбербанк выплатили вкладчикам Татфондбанка более 25,7 млрд рублей
Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.
09:42 31.12.2016
Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.
09:42 31.12.2016
Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка
Поток клиентов ТФБ стал значительно ниже по сравнению с первыми днями выплат.
09:08 31.12.2016
Поток клиентов ТФБ стал значительно ниже по сравнению с первыми днями выплат.
09:08 31.12.2016
УНИКС одержал третью подряд победу в Евролиге
Бывший игрок «Панатинаикоса», капитан УНИКСа Костас Каймакоглу из-за болезни не смог выйти на паркет.
21:57 30.12.2016
Бывший игрок «Панатинаикоса», капитан УНИКСа Костас Каймакоглу из-за болезни не смог выйти на паркет.
21:57 30.12.2016
Двухгодовалая девочка пострадала в ДТП под Бугульмой
У водителя иномарки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану затылочной области.
19:39 30.12.2016
У водителя иномарки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану затылочной области.
19:39 30.12.2016
Видео: В республике завершаются работы по регулированию численности дикого кабана
В охотхозяйствах республики каждый добытый кабан исследуется на АЧС и трихинеллез.
19:31 30.12.2016
В охотхозяйствах республики каждый добытый кабан исследуется на АЧС и трихинеллез.
19:31 30.12.2016
Водитель легковушки попал под грейдер у Альметьевска
Спасатели вытащили двух мужчин из покореженного автомобиля.
18:50 30.12.2016
Спасатели вытащили двух мужчин из покореженного автомобиля.
18:50 30.12.2016
Минтруд РТ: Никаких уведомлений о ликвидации и увольнениях в связи с ситуацией в банках не поступало
В ведомстве отметили, что работают с кадровыми службами Татфондбанка и ИнтехБанка, и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.
18:42 30.12.2016
В ведомстве отметили, что работают с кадровыми службами Татфондбанка и ИнтехБанка, и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.
18:42 30.12.2016
Минэкономики РТ: Расчетные счета в ТФБ были у 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.
18:23 30.12.2016
В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.
18:23 30.12.2016
Выплаты страховых возмещений клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января
АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
17:32 30.12.2016
АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
17:32 30.12.2016
В Москве осудили торговцев наркотиками из Татарстана
Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.
15:40 30.12.2016
Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.
15:40 30.12.2016
Талисманом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 станет трудолюбивый парень Skillsi
Автор талисмана Максим Овчинников из Самары за победу в конкурсе получит 100 тысяч рублей.
15:34 30.12.2016
Автор талисмана Максим Овчинников из Самары за победу в конкурсе получит 100 тысяч рублей.
15:34 30.12.2016