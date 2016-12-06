Как изменится ОСАГО в 2017 году

Расплатились за «допы»

В Татарстане только за декабрь три страховые компании оштрафованы за навязывание дополнительных услуг при покупке полисов ОСАГО. После жалобы автовладельца на филиал Росгосстраха в Нижнекамске, где вместе с ОСАГО пытались продать страхование жизни, Нацбанк оштрафовал компанию на 50 000 рублей, а директора филиала на 20 000.

Татарстанский филиал «СОГАЗа» за отказ заключить договор ОСАГО привлекли на 100 тысяч, а страховую группу «АСКО» за навязывание так называемых «допов» при заключении договора ОСАГО на 35 тысяч рублей.

То, что навязывание «допов» - не исключительные случаи, а политика страховщиков, косвенно подтверждают данные ЦБ за 3 квартал 2016 года. Эксперты отмечают рост рынка страховых услуг за счет договоров по страхованию жизни. 9,3% из 17,4% прироста совокупных премий пришлось на этот вид страхования.

Навязывание дополнительных услуг страховщики объясняют тем, что так они компенсируют высокие убытки от ОСАГО. Непонятно зачем они работают на этом рынке, если он настолько убыточный?

По данным Центробанка средняя выплата по ОСАГО в 2016 году составляет 63,5 тысячи рублей. В 2015 году средняя выплата равнялась 45,5 тысяч. При этом коэффициент убыточности страховщиков по ОСАГО упал на 8,3% (92,5%) по сравнению с 2015 годом.

Как вернуть деньги

А вот наказание страховых компаний за навязывание услуг - это скорее исключительный случай. Не каждый автовладелец найдет время на написание жалоб. Обычно бывает так, что полис был нужен еще вчера, поэтому водители соглашаются и на «допы», лишь бы поскорее получить ОСАГО.

Но даже если так, деньги за навязанные услуги можно вернуть. С 1 июня 2016 года введен «период охлаждения» - это срок длительностью в 5 дней, в течение которого можно отказаться страховки.

- Для расторжения договора нужно обратиться с письменным заявлением в страховую компанию. Компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу. Если договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству дней, прошедших с начала действия договора, - прокомментировали в УФАС по Татарстану.

Деньги за навязанную страховку должны вернуть в течение 10 дней. Правда, и тут страховщики идут на ухищрения. Деньги вам предложат вернуть за минусом агентского вознаграждения. Мол, страховой агент сделал свою работу и должен получить свою зарплату. Не виноват же он, что вы отказались. Агентская комиссия может достигать 25% от суммы договора.

- Возврат вознаграждения тоже надо требовать в полном объеме. Если будут отказы, то писать жалобу в УФАС, - прокомментировали в ведомстве.

Электронное ОСАГО

С 1 января все страховщики, которые занимаются ОСАГО, будут обязаны продавать полисы электронные полисы. Это должно решить проблему навязывания «допов», внезапно исчезнувших бланков и отказа от продажи полисов. РСА и ЦБ разработали четкий алгоритм - договор страхования должен быть заключен в течении 30 минут, сайт должен работать бесперебойно, а на технические работы закрываться на один день в месяц. Такие рамки были введены после эксперимента по продаже полисов в апреле, когда страховщики формально открыли продажу через интернет, на деле услуга была недоступна из-за постоянных проблем на сайтах.

До 1 января продажа полиса через интернет носит рекомендательный характер. Портал sntat.ru проверили крупные страховые компании и такую услугу нашли только у ВСК. Все остальные тянут до 1 января.

Отдадут «натурой»

Одним из способов борьбы с убыточностью в сфере ОСАГО страховщики называли введение ремонта вместо денежных выплат пострадавшим в ДТП. Так они планируют дать отпор криминальным юристам и оценщикам, которые завышают стоимость ремонта, а суд удовлетворяет их требования, заставляет страховщиков выплачивать 50% штраф в пользу истца.

Если вместо денег автовладельца будут направлять в автосервис, то у автоюристы останутся без работы, а страховщики при деньгах.

С предложением внести эти поправки в закон об ОСАГО к правительству вышли еще в начале года. Страховщики надеялись, что в осеннюю сессию депутаты примут поправки и до Нового Года Владимир Путин подпишет закон. Но документ отправили на доработку, камень преткновения в том, новый вариант ограничивает права потерпевшего. Кроме того поправки предусматривают ремонт пострадавшего автомобиля в ближайшем к месту проживания СТО. А что делать, если ДТП произошло далеко от места жительства, задается вопросом правительство?

Вероятно, что утвердить законопроект до нового года не успеют и его введение следует ожидать не ранее весны 2017 года.

Повышающие коэффициенты

Одна из мер, которую страховщики предлагали по выводу самих себя из якобы убыточного состояния - повышающие коэффициенты для злостных нарушителей ПДД, привязанные к количеству штрафов. Ожидалось, что они вступят в силу с 1 января 2017 года, в этом случае полис стоимость полиса для некоторых автовладельцев увеличилась бы в 3 раза. Однако в финальный пакет поправок ОСАГО, направленный на утверждение депутатам они не вошли. Таким образом, стоимость полиса с нового года не изменится, и будет рассчитываться по прежней схеме: базовый тариф, составляющий от 3432 до 4118 рублей плюс прежние коэффициенты, зависящие он стажа водителя, мощности двигателя, «бонус-малус» и другие.