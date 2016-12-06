Поздравляем нашу коллегу Минимуллину Данию Шагидулловну с юбилеем!

01.01.2017 13:00 | Поздравляем!

Уважаемая наша коллега Минимуллина Дания Шагидулловна! От чистого сердца поздравляем тебя с замечательным юбилеем. Ровно 55 лет назад 1 января, как волшебный новогодний подарок, ты появилась на свет на радость родителей и близких. И эту миссию ты выполняешь по жизни: переживаешь о каждом, даришь свое тепло, радуешь окружающих. Многие годы ты проработала в районной газете, поэтому в редакции, который стал твоим вторым домом, ты – свой человек. Хоть и пролетают годы, меняется коллектив, но чувство уважения к тебе остается неизменным. Ты являешься примером трудолюбия, отзывчивости, щедрости. И в семейной жизни у тебя все прекрасно: с супругом Наилем вы воспитали двух прекрасных дочерей, ты уважением ухаживаешь за свекром. Мы желаем тебе крепкого здоровья, согласия, долгой жизни в окружении родных и близких.