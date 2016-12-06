События, произошедшие в Кукморе в 2016 году

01.01.2017 14:00 | новости

Январь

Состоялся фестиваль «Кукморские валенки».

Февраль

В Кукморе по улице Гафиатуллина сдан в эксплуатацию 21-квартирный дом, построенный в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Март

Состоялся референдум по вопросу введения самообложения граждан.

Май

В Лельвиже состоялось открытие нового Дома культуры. Приезд Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В деревне Кошкино состоялось открытие мечети.

Июнь

В Кукморе с размахом отметили республиканский праздник «Гырон быдтон».

В лагере «Сосенка» сдана в эксплуатацию современно оборудованная спортивная площадка.

В деревне Асан-Елга сдан в эксплуатацию родник «Акъяр».

Июль

В Кукморе по улице Гафиатуллина построен многоквартирный дом в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

В деревне Малая Чура сдан в эксплуатацию новый дом культуры.

В деревне Асан-Елга сдана в эксплуатацию универсальная спортивная площадка.

Август

В деревне Яныль сдана в эксплуатацию универсальная спортивная площадка.

Лубянский лесотехнический колледж отпраздновал 95-летний юбилей.

Приезд в район Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Реализован первый этап проекта набережной реки Нурминка.

В Кукморе по улице Гафиатуллина состоялось открытие многоквартирного дома, построенного в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

В деревне Камышлы состоялось открытие родника «Фарида».

В Уркуше открыла свои двери мечеть «Нур».

В Кукморе на территории здания прокуратуры установлен бюст Павлу Ягужинскому.

В Кукморе в Парке отдыха имени Атласа Булатова установлен памятник-бюст Атласу Булатову – первому секретарю Кукморского райкома в 1965-1980 годы.

Сентябрь

В деревне Большой Сардек открылся фельдшерско-акушерский пункт.

В деревне Ядыгерь сдан в эксплуатацию родник «Савия».

В деревне Байлянгар сдана в эксплуатацию обновленная мечеть.

В церкви святых апостолов Петра и Павла состоялось освящение новых церковных колоколов.

В деревне Нижний Искубаш открылся обновленный дом культуры.

В Кукморе состоялась закладка первого камня в фундамент Дома детского творчества. Приезд Премьер министра Республики Татарстан Ильдара Халикова в район.

В Лубянской, Сардекбашской, Большекукморской, Среднекуморской школах проведен капитальный ремонт.

Ноябрь

Состоялся референдум по вопросу сбора средств самообложения с жителей поселка и сельских поселений. Организовано голосование за присвоение Кукмору статуса города.

Декабрь

В селе Вахитово построена новая мечеть.

В Кукморе состоялся зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельского поселения и развития малых форм хозяйствования с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.