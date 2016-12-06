События, произошедшие в Кукморе в 2016 году

Январь
Состоялся фестиваль «Кукморские валенки».
Февраль
В Кукморе по улице Гафиатуллина сдан в эксплуатацию 21-квартирный дом, построенный в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Март
Состоялся референдум по вопросу введения самообложения граждан.
Май
В Лельвиже состоялось открытие нового Дома культуры. Приезд Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
В деревне Кошкино состоялось открытие мечети.
Июнь
В Кукморе с размахом отметили республиканский праздник «Гырон быдтон».
В лагере «Сосенка» сдана в эксплуатацию современно оборудованная спортивная площадка.
В деревне Асан-Елга сдан в эксплуатацию родник «Акъяр».
Июль
В Кукморе по улице Гафиатуллина построен многоквартирный дом в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.
В деревне Малая Чура сдан в эксплуатацию новый дом культуры.
В деревне Асан-Елга сдана в эксплуатацию универсальная спортивная площадка.
Август
В деревне Яныль сдана в эксплуатацию универсальная спортивная площадка.
Лубянский лесотехнический колледж отпраздновал 95-летний юбилей.
Приезд в район Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Реализован первый этап проекта набережной реки Нурминка.
В Кукморе по улице Гафиатуллина состоялось открытие многоквартирного дома, построенного в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.
В деревне Камышлы состоялось открытие родника «Фарида».
В Уркуше открыла свои двери мечеть «Нур».
В Кукморе на территории здания прокуратуры установлен бюст Павлу Ягужинскому.
В Кукморе в Парке отдыха имени Атласа Булатова установлен памятник-бюст Атласу Булатову – первому секретарю Кукморского райкома в 1965-1980 годы.
Сентябрь
В деревне Большой Сардек открылся фельдшерско-акушерский пункт.
В деревне Ядыгерь сдан в эксплуатацию родник «Савия».
В деревне Байлянгар сдана в эксплуатацию обновленная мечеть.
В церкви святых апостолов Петра и Павла состоялось освящение новых церковных колоколов.
В деревне Нижний Искубаш открылся обновленный дом культуры.
В Кукморе состоялась закладка первого камня в фундамент Дома детского творчества. Приезд Премьер министра Республики Татарстан Ильдара Халикова в район.
В Лубянской, Сардекбашской, Большекукморской, Среднекуморской школах проведен капитальный ремонт.
Ноябрь
Состоялся референдум по вопросу сбора средств самообложения с жителей поселка и сельских поселений. Организовано голосование за присвоение Кукмору статуса города.
Декабрь
В селе Вахитово построена новая мечеть.
В Кукморе состоялся зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельского поселения и развития малых форм хозяйствования с участием Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.