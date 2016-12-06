Кукморянам на заметку: магнитные бури в январе

01.01.2017 11:00 | новости

Исходя из данных предварительного прогноза магнитных бурь, январь 2017 года не станет особо опасным месяцем. Во времени периоды сложной геомагнитной обстановки распределятся следующим образом: самые значительные колебания маг-нитного поля Земли ожидаются 2, 6 и 10 января. Средние по значению изменения геомагнитного поля могут произойти 1,3,7,8 и 11 января.

В эти дни необходимо тщательно следить за краткосрочными прогнозами геомагнитной обстановки и принимать все необходимые профилактические меры защиты.