Кто же счастливее?

01.01.2017 10:00 | Из ваших писем

- Гульхабира, скажи правду, ты счастлива? Твой супруг каждый год отправляет тебя на море, постоянно меняет тебе машину, одежды у тебя много, холодильник ломится от вкусной еды. Интересно, есть ли в этом мире женщина счастливее тебя? Когда что-то выпрашиваешь у мужа в магазине золотых украшений, ты всегда говоришь: «Если хочешь, чтобы я была счастлива, купи вот это».

Думая об этом, вспоминаю о Минзарие, проживающей в деревне. Ей нравился самый красивый парень деревни. Всегда мечтала, что если влюбит его в себя, то будет самой счастливой. После многих стараний ее мечта сбылась, молодые сыграли свадьбу. Но прожили всего лишь полгода, как супруг начал выпивать. Более того даже руку стал поднимать на Минзарию. Однажды, встретив ее на улице, не сдержалась, прямо спросила: «Расскажи, как живешь, супруг не обижает?». Не раздумывая, она ответила: «Не обижает, а любит, просто язык у меня без костей, вот муж меня иногда «поправляет». В этот момент мне стало стыдно за свой глупый вопрос. Ведь счастье каждый понимает по-разному. Если супруг Минзарии так ее любит, то это их дело. Все люди счастливы по-своему.

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