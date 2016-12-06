В Кукморской полиции прошло новогодняя елка (фото)

В Республике

Из залетевшей под бензовоз легковушки в Лаишевском районе достали тело водителя

На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.

19:10 31.12.2016 На место страшной аварии приехал бензовоз, в который перекачивают топливо из грузовика, попавшего в ДТП.

В разбившейся в аварии с бензовозом легковушке в Лаишевском районе могли погибнуть пять человек

На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.

18:46 31.12.2016 На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, дорожники и сотрудники компании-владельца бензовоза.

Музей естественной истории Татарстана представил выставку снеговиков

В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.

18:12 31.12.2016 В музее представлены более 300 экспонатов разных размеров, изготовленных детьми из разных материалов.

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

«2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.

17:01 31.12.2016 «2016 год был непростым, но трудности сплотили нас», – сказал российский лидер.

На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

12:45 29.12.2016 Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

В Перу шаманы провели церемонию с портретами Путина, Трампа и Мадуро

Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.

15:32 31.12.2016 Заклинатели попытались установить благополучие, окунув фотографии в Тихий океан.

В Татарстане разработан документ, без которого перевозка детских групп в автобусах будет запрещена

Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.

14:54 31.12.2016 Документ в двух экземпляр должен будет предоставляться в ГИБДД не позднее, чем за двое суток до поездки.

Появились фото страшной аварии с погибшей семьей в Лаишевском районе

В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.

14:48 31.12.2016 В отечественной легковушке погибла семья с двумя детьми.

Британский пилот поздравил с Новым годом маршрутом полета

Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».

13:40 31.12.2016 Траектория полета представляла собой пожелание «Happy NY».

Бойца Мирзаева избили битами и ранили из пистолета

Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.

13:14 31.12.2016 Минувшей ночью в Москве трое неизвестных избили битами и ранили из травматического пистолета чемпионом мира по боевому самбо.

Президент Татарстана и министр экономики ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества

Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.

12:51 31.12.2016 Встреча Рустама Минниханова и Султана Аль-Мансури состоялась в Дубае.

28 человек погибли в Багдаде в результате двух взрывов

54 человека получили ранения.

12:12 31.12.2016 54 человека получили ранения.

Марат Ахметов: «2016 год для сельского хозяйства республики был успешным»

Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.

12:05 31.12.2016 Объем прироста производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане по итогам года составил 5 процентов.

Фото: водитель из Татарстана попал в смертельное ДТП около Пензы

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.

11:38 31.12.2016 Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.

Видео: на трассе М7 под Елабугой столкнулись десять машин

Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».

11:20 31.12.2016 Инцидент случился накануне вечером на 999-м километре федеральной трассы М7 «Волга».

В 2017 году в Татарстане планируется построить 2 млн 402 тыс. кв. метров жилья

В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.

11:06 31.12.2016 В 2016 году план по строительству республика перевыполнила.

Командир взвода ДПС уволен за инцидент в аэропорту Казани

Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.

10:34 31.12.2016 Несколько сотрудников ДПС получили дисциплинарные взыскания.

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом

Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.

10:09 31.12.2016 Успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, отметил Президент РТ.

Под Мензелинском легковушка влетела под грузовик

Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.

10:05 31.12.2016 Водитель легкового автомобиля получил открытый перелом руки.

В 2016 году число несчастных случаев на стройках Татарстана сократилось на треть

Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.

10:00 31.12.2016 Премьер-министр РТ поручил усилить профилактическую работу в области охраны труда.

«Ак Барс» Банк и Сбербанк выплатили вкладчикам Татфондбанка более 25,7 млрд рублей

Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.

09:42 31.12.2016 Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.

Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка

Поток клиентов ТФБ стал значительно ниже по сравнению с первыми днями выплат.

09:08 31.12.2016 Поток клиентов ТФБ стал значительно ниже по сравнению с первыми днями выплат.

УНИКС одержал третью подряд победу в Евролиге

Бывший игрок «Панатинаикоса», капитан УНИКСа Костас Каймакоглу из-за болезни не смог выйти на паркет.

21:57 30.12.2016 Бывший игрок «Панатинаикоса», капитан УНИКСа Костас Каймакоглу из-за болезни не смог выйти на паркет.

Двухгодовалая девочка пострадала в ДТП под Бугульмой

У водителя иномарки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану затылочной области.

19:39 30.12.2016 У водителя иномарки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану затылочной области.

Видео: В республике завершаются работы по регулированию численности дикого кабана

В охотхозяйствах республики каждый добытый кабан исследуется на АЧС и трихинеллез.

19:31 30.12.2016 В охотхозяйствах республики каждый добытый кабан исследуется на АЧС и трихинеллез.

Водитель легковушки попал под грейдер у Альметьевска

Спасатели вытащили двух мужчин из покореженного автомобиля.

18:50 30.12.2016 Спасатели вытащили двух мужчин из покореженного автомобиля.

Минтруд РТ: Никаких уведомлений о ликвидации и увольнениях в связи с ситуацией в банках не поступало

В ведомстве отметили, что работают с кадровыми службами Татфондбанка и ИнтехБанка, и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.

18:42 30.12.2016 В ведомстве отметили, что работают с кадровыми службами Татфондбанка и ИнтехБанка, и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.

Минэкономики РТ: Расчетные счета в ТФБ были у 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.

18:23 30.12.2016 В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.

Выплаты страховых возмещений клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января

АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.

17:32 30.12.2016 АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.

В Москве осудили торговцев наркотиками из Татарстана

Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.

15:40 30.12.2016 Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.